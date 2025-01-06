12-я ракетка мира не без проблем стартовала в Аделаиде и теперь ждет Костюк
Паула Бадоса переиграла Пейтон Стернс на старте пятисотника в Австралии
Испанская теннисистка Паула Бадоса (WTA 12) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде, Австралия.
В 1/16 финала испанка в трех сетах переиграла Пейтон Стернс (США, WTA 47) за 2 часа и 45 минут.
WTA 500 Аделаида. Хард. 1/16 финала
Пейтон Стернс (США) [Q] – Паула Бадоса (Испания) – 7:6 (7:5), 3:6, 5:7
Это была вторая встреча соперниц. Бадоса выиграла оба очных противостояния.
Паула провела второй поединок в новом сезоне. На прошлой неделе она уступила Элине Аванесян в 1/16 финала соревнований WTA 500 в Брисбене.
Во 2-м раунде пятисотника в Аделаиде Бадоса может сыграть против украинки Марты Костюк (WTA 18), если она одолеет Эшлин Крюгер (США, WTA 54).
she's got that fighting spirit 💪— wta (@WTA) January 6, 2025
After dropping the first set, @paulabadosa battles back to win 6-7(5), 6-3, 7-5 over Stearns!#AdelaideTennis pic.twitter.com/9IyLrDeoNQ
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Поединок состоится 7 января, ориентировочное время начала встречи – 03:00 по Киеву
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