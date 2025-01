12-я ракетка мира не без проблем стартовала в Аделаиде и теперь ждет Костюк

Испанская теннисистка Паула Бадоса (WTA 12) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

В 1/16 финала испанка в трех сетах переиграла Пейтон Стернс (США, WTA 47) за 2 часа и 45 минут.

WTA 500 Аделаида. Хард. 1/16 финала

Пейтон Стернс (США) [Q] – Паула Бадоса (Испания) – 7:6 (7:5), 3:6, 5:7

Это была вторая встреча соперниц. Бадоса выиграла оба очных противостояния.

Паула провела второй поединок в новом сезоне. На прошлой неделе она уступила Элине Аванесян в 1/16 финала соревнований WTA 500 в Брисбене.

Во 2-м раунде пятисотника в Аделаиде Бадоса может сыграть против украинки Марты Костюк (WTA 18), если она одолеет Эшлин Крюгер (США, WTA 54).

