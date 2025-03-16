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  4. «Я аплодирую». Эксперт объяснил, почему Шахтер избавился от украинцев
Украина. Премьер лига
16 марта 2025, 14:05 |
1894
8

«Я аплодирую». Эксперт объяснил, почему Шахтер избавился от украинцев

Вячеслав Заховайло прокомментировал трансферную политику донецкого клуба

16 марта 2025, 14:05 |
1894
8
«Я аплодирую». Эксперт объяснил, почему Шахтер избавился от украинцев
Вячеслав Заховайло

Футбольный эксперт Вячеслав Заховайло прокомментировал трансферную политику донецкого «Шахтера»:

«Почему «Шахтер» распрощался с украинцами? По мнению руководства «Шахтера», они не для больших задач. Они разрушают зарплатную ведомость и освобождают место для новых футболистов, у клуба есть планы сбалансироваться украинцами и ехать по своим рельсам, которые привели этот «Шахтер» к успеху. И, на мой взгляд, это правильно. Хоть я и киевлянин, болельщик «Динамо», «Шахтеру» я аплодирую, потому что чисто по-футбольному не могу сказать, что в донецком клубе что-то делают не так. И хотелось бы, чтобы «Динамо» в этом плане хоть немного, но было похоже на «Шахтер».

Ранее Вячеслав Заховайло высказался о главном тренере донецкого «Шахтера» Марино Пушиче.

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Вячеслав Заховайло Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Дмитрий Вус Источник: Footboom
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Комментарии 8
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Gargantua81
а где они расти будут, в УПЛ?
Луческу растил свою плеяду в конкурентном чемпионате, а не в играх с колхозными командами.
Плюс фактор перспективы войны. Что будет, если с миром ничего не выйдет и Трамп просто умоет руки? Скажет, мол, воюйте если хотите. Примут еще один аннекс и все бразильцы просто уедут с концами. 
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+1
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AK.228
Болельщиц динамо хочет, что б клуб попрощался с украинцами!? Странно… я думал это их изюминка
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+1
MaximusOne
Другорядні бразили за великі гроші які навіть в себе в Бразилії ще нічого не показали, це така собі стратегія, тоді нехай вже краще по моделі Аякса ідуть, зроблять пару академій в Бразилії і знаходять таланти ще в дитячому віці, і я не проти легіонерів, просто вони повинні бути якісними, щоб робили різницю, і якщо в УПЛ цей підхід ще може дати якусь перевагу над суперниками (що далеко не факт, тому що вітчизняний футбол теж змінився в порівняні з минулим), то в Європі з таким підходом успіху не добитись. 
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+1
BATI-GOOOOOL
Я теж вболівальник Динамо але я такого в команду не хочу,максимум це 1 легіонер в кожну ланку окрім воротаря,і щоб він був на 3 голови  краще ніж українець.
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0
Олександр
Кроти просили на рік пустити грати в Україні в 14 му році в вже 11 років як бродяги грають з чужими.Так нехай повертаються додому в днр і грають на Донбас арені .нах вони потрібні зрадники що все життя топили за януковіча і ригів
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-2
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