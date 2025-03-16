«Я аплодирую». Эксперт объяснил, почему Шахтер избавился от украинцев
Вячеслав Заховайло прокомментировал трансферную политику донецкого клуба
Футбольный эксперт Вячеслав Заховайло прокомментировал трансферную политику донецкого «Шахтера»:
«Почему «Шахтер» распрощался с украинцами? По мнению руководства «Шахтера», они не для больших задач. Они разрушают зарплатную ведомость и освобождают место для новых футболистов, у клуба есть планы сбалансироваться украинцами и ехать по своим рельсам, которые привели этот «Шахтер» к успеху. И, на мой взгляд, это правильно. Хоть я и киевлянин, болельщик «Динамо», «Шахтеру» я аплодирую, потому что чисто по-футбольному не могу сказать, что в донецком клубе что-то делают не так. И хотелось бы, чтобы «Динамо» в этом плане хоть немного, но было похоже на «Шахтер».
Ранее Вячеслав Заховайло высказался о главном тренере донецкого «Шахтера» Марино Пушиче.
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