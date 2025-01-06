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WTA
06 января 2025, 17:11 | Обновлено 06 января 2025, 18:07
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Марта Костюк – Эшлин Крюгер. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Аделаиде

Поединок 1/16 финала состоится 7 января, ориентировочное время начала игры – 06:00

06 января 2025, 17:11 | Обновлено 06 января 2025, 18:07
340
0
Марта Костюк – Эшлин Крюгер. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Аделаиде
Коллаж Sport.ua

7 января первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) начнет выступления на хардовом турнире WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

В 1/16 финала украинка сыграет против Эшлин Крюгер (США, WTA 54). Ориентировочное время начала встречи – 06:00 по Киеву.

Sport.ua проведет видеотрансляцию поединка.

Марта Костюк

Наш лидер женского тенниса разочаровал в Брисбене и получил заслуженную порцию критики от болельщиков. Фаны, в частности, критиковали украинку за то, что она уж очень много времени уделяет Instagram. Это частично правда, но может заметили, что перед Аделаидой от нее 0 постов и 0 сториз?:)

Возможно, с более холодной головой подойдет к этому пятисотнику. Тем более, что ей придется на этих кортах защищать прошлогодний четвертьфинал. А вот сетка не самая благоприятная: 54-я ракетка Крюгер, 12-я ракетка Бадоса, 7-я ракетка и 1-я сеяная Джессика Пегула.

Тем не менее, Марте уж точно по силам обыграть каждую из них и как бы пора, если она, как и вся Украина, видит себя в топ-10 уже в 2025 году. А такой авторитетный портал, как Tennis Abstract, считает, что Марта – четвертая (после трех представительниц болот) теннисистка с наибольшими перспективами входа в первую десятку.

Ну, раз уж заговорили про цифры и надежды, то стоит и взглянуть на провал в игре с Юань Юэ, которую затем спокойно одолела Ангелина Калинина, а на этой неделе с китаянкой уже справилась грунтовая Камила Осорио на хардовых кортах Хобарта. В поединке с Юань Юэ у Марты была просто ужасная подача, а 8 двойных ошибок и 36% выигранных поинтов на второй подаче – вишенка на торте. Да и с приемом дела обстояли не наилучшим образом – 25% выигранных очков с первой и всего 48% со второй подачи. Отсюда и провальный результат – 4:6, 3:6.

Можно сделать выводы – Марта не подготовилась к старту сезона так, как хотелось. Вряд ли матч с Юань Юэ был просто плохим днем, потому что до этого Костюк не очень смотрелась и в паре с Остапенко. Надеемся, что восстановиться и сделать выводы над ошибками Костюк до Аделаиды успела, потому что хочется увидеть ударную неделю перед стартом Australian Open.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Эшлин Крюгер

2022 год американка начинала за пределами топ-500. Тот сезон она завершила в топ-200. А в 2023 поднялась до 80-го места и в 2024 наконец приблизилась к топ-50. Вот, с какой прогрессирующей теннисисткой предстоит сыграть Марте.

Крюгер звезд с неба не хватает и двигается относительно медленно, но достаточно уверенно. В прошлом сезоне она добралась до 1/16 финала US Open и это пока ее лучший результат на Grand Slam. 2024 год она завершила с 28 победами и 26 поражениями.

А уже в новом сезоне впервые в карьере добралась до четвертьфинала на турнире серии WTA. В Брисбене она не сумела выйти в 1/2 финала, уступив Полине Кудерметовой. В Аделаиде Крюгер начала выступления в квалификации, где вначале переиграла Айлу Томлянович, а затем уступила Катерине Синяковой. В основу Эшлин попала как лаки-лузер.

За последние 9 дней Крюгер провела 6 поединков в двух разных городах Австралии и из них выиграла четыре. Я сомневаюсь в хорошей физической форме 20-летней американки, но 6 января она отдыхала.

Крюгер пытается хорошо играть от подачи за счет своего роста (ни много ни мало, но 1 метр 85 см есть). Однако это часто приводит к солидному количеству двойных ошибок. К примеру, в проигранном матче с Катериной днем ранее она 9 раз оформила двойную.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эшлин Крюгер

Прогноз на матч Марта Костюк – Эшлин Крюгер

Ранее девушки не играли между собой, поэтому опираться при выборе ставки не на что. Но хочется поверить в более опытную и, вполне возможно, более мотивированную Марту – победа Костюк + тотал геймов больше 17.5 за 2.11.

Прогноз Sport.ua
Марта Костюк
07.01.2025 -
06:00
Эшлин Крюгер
Победа Костюк + тотал геймов больше 17.5 2.11 Сделать ставку
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Марта Костюк Эшлин Крюгер прогнозы прогнозы на теннис WTA Аделаида
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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