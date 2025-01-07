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Украина. Премьер лига
07 января 2025, 06:59 | Обновлено 07 января 2025, 07:06
175
0

ФОТО. Вышли из отпуска. Игроки и тренеры Полесья отправились в Турцию

В составе команды ко второй части сезона будут готовиться 29 футболистов

07 января 2025, 06:59 | Обновлено 07 января 2025, 07:06
175
0
ФОТО. Вышли из отпуска. Игроки и тренеры Полесья отправились в Турцию
ФК Полесье Житомир

Житомирская команда «Полесье» вышла из зимнего отпуска.

Игроки и тренеры клуба УПЛ отправились на учебно-тренировочные сборы в Турцию.

Первая тренировка состоится 8 января. За весь период планируется сыграть 7 контрольных поединков. Имена соперников будут объявлены вскоре.

В составе команды ко второй части сезона под руководством Имада Ашура будут готовиться 29 футболистов.

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Полесье Житомир Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу фото Имад Ашур
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
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