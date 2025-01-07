ФОТО. Вышли из отпуска. Игроки и тренеры Полесья отправились в Турцию

Житомирская команда «Полесье» вышла из зимнего отпуска.

Игроки и тренеры клуба УПЛ отправились на учебно-тренировочные сборы в Турцию.

Первая тренировка состоится 8 января. За весь период планируется сыграть 7 контрольных поединков. Имена соперников будут объявлены вскоре.

В составе команды ко второй части сезона под руководством Имада Ашура будут готовиться 29 футболистов.