Украина. Премьер лига07 января 2025, 06:59 | Обновлено 07 января 2025, 07:06
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ФОТО. Вышли из отпуска. Игроки и тренеры Полесья отправились в Турцию
В составе команды ко второй части сезона будут готовиться 29 футболистов
07 января 2025, 06:59 | Обновлено 07 января 2025, 07:06
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Житомирская команда «Полесье» вышла из зимнего отпуска.
Игроки и тренеры клуба УПЛ отправились на учебно-тренировочные сборы в Турцию.
Первая тренировка состоится 8 января. За весь период планируется сыграть 7 контрольных поединков. Имена соперников будут объявлены вскоре.
В составе команды ко второй части сезона под руководством Имада Ашура будут готовиться 29 футболистов.
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