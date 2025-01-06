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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье отпустило вратаря свободным агентом
Украина. Премьер лига
06 января 2025, 12:27 |
1039
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье отпустило вратаря свободным агентом

На счету Артема Поспелова семь матчей в сезоне за дубль житомирского клуба

06 января 2025, 12:27 |
1039
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье отпустило вратаря свободным агентом
ФК Полесье. Артем Поспелов

Житомирское «Полесье» объявило о завершении контракта вратаря Артема Поспелова, который получил статус свободного агента.

Голкипер присоединился к команде в январе 2022 года и стал чемпионом Первой лиги, что позволило «Полесью» пробиться в Украинскую Премьер-лигу. В этом сезоне Поспелов провел семь матчей за дубль житомирской команды.

«Спасибо Артему Поспелову за вклад в развитие клуба и желаем успеха в дальнейшей карьере!», – сообщили в социальных сетях клуба.

«Полесье» набрало 27 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата. Житомирский клуб в ближайшее время может усилиться бывшим полузащитником киевского «Динамо».

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Микола Титюк Источник: ФК Полесье
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