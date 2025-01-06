ОФИЦИАЛЬНО. Полесье отпустило вратаря свободным агентом
На счету Артема Поспелова семь матчей в сезоне за дубль житомирского клуба
Житомирское «Полесье» объявило о завершении контракта вратаря Артема Поспелова, который получил статус свободного агента.
Голкипер присоединился к команде в январе 2022 года и стал чемпионом Первой лиги, что позволило «Полесью» пробиться в Украинскую Премьер-лигу. В этом сезоне Поспелов провел семь матчей за дубль житомирской команды.
«Спасибо Артему Поспелову за вклад в развитие клуба и желаем успеха в дальнейшей карьере!», – сообщили в социальных сетях клуба.
«Полесье» набрало 27 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата. Житомирский клуб в ближайшее время может усилиться бывшим полузащитником киевского «Динамо».
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