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07 января 2025, 05:30 | Обновлено 07 января 2025, 05:47
334
0

Триумфальный камбэк Милана, качественная игра Лунина, Забарный – цель Челси

Главные новости за 6 января на Sport.ua

07 января 2025, 05:30 | Обновлено 07 января 2025, 05:47
334
0
Триумфальный камбэк Милана, качественная игра Лунина, Забарный – цель Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 6 января.

1A. Фантастический камбэк. Милан вырвал Суперкубок Италии у Интера
«Россонери» уступали в два мяча в начале второго тайма, но перевернули игру

1B. Лунин вернулся и отыграл на ноль. Реал разбил соперника в Кубке Испании
Мадридский клуб обыграл «Депортива» Минера со счетом 5:0

2A. Серьезная сумма. Известно, сколько Карпаты заплатили за слияние с Рухом
Соглашение оценивается в 15 миллионов в валюте

2B. Гранд АПЛ следит за украинским вратарем. У него 0 матчей за сборную
Руслан Нещерет может стать игроком лондонского «Арсенала»

2C. Болельщики Динамо определили лучшего игрока года
Больше всего голосов получил Владимир Бражко

3A. Челси хочет купить еще одного звездного украинца. Сделают это зимой
Илья Забарный серьезно интересует лондонский клуб

3B. Решится судьба. Известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
Процесс открытия второй допинг-пробы занимает от 6 до 8 недель

3C. Раскрыты 3 варианта продолжения карьеры для Криштиану Роналду
Контракт португальского нападающего с Аль-Насром действует до завершения сезона.

4A. Рейтинг WTA. Калинина вернулась в топ-50, Свитолина потеряла позиции
В топ-10 изменений нет, Марта Костюк и Даяна Ястремская сохранили свои места

4B. Рейтинг АТР. Изменение в топ-10 на старте сезона, Сачко упал на 26 позиций
Де Минаур обошел Рублева, Овчаренко остался первым номером Украины

4C. В шаге от фиаско. Снигур с камбеком стартовала в квалификации Aus Open 2025
Дарья в трех сетах одолела Эмилиану Аранго на старте отбора к австралийскому мейджору

5A. Турки Аль-Шейх назвал единственного боксера, который лучше Усика и Кличко
Турки выделил Тайсона Фьюри

5B. Усик назвал единственного боксера из Европы, который лучше него
Александр выделил перспективного украинца Даниэля Лапина

6. Большой камбэк и овертайм. Сборная США выиграла молодежный ЧМ по хоккею
Сборная США выиграла турнир второй раз кряду

7A. Финал четырех Кубка по волейболу примет город на западе Украины
Турнир примет главный фаворит

7B. Впечатляющая воля. Львовские Кажаны победили в сверхнапряженной «пятихатке»
Галичане поднялись на одну позицию в таблице Плюс-Лиги

8A. Претенденты на скудетто: Аталанта может замахнуться на чемпионство
Блогер Sport.ua Cергей Завалко оценивает перспективы бергамасков в текущем сезоне

8B. Топ-10 игроков, завязавших с футболом в 2024 году
Sport.ua – о футболистах, повесивших бутсы на гвоздь в прошлом году

8C. Ярослава Магучих – лучший спортсмен 2024 года в Украине!
Читатели Sport.ua определили лучшего спортсмена по итогам прошлого года

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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