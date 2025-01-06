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  4. Раскрыты 3 варианта продолжения карьеры для Криштиану Роналду
Саудовская Аравия
06 января 2025, 10:19 |
396
0

Раскрыты 3 варианта продолжения карьеры для Криштиану Роналду

Контракт португальского нападающего с Аль-Насром действует до завершения сезона.

06 января 2025, 10:19 |
396
0
Раскрыты 3 варианта продолжения карьеры для Криштиану Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду имеет различные варианты продолжения карьеры, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, 39-летний футболист может продлить контракт со своим клубом. Напомним, его действующее соглашение действует до лета 2025 года.

При этом существует и вероятность возвращения Роналду в Европу или, самый неожиданный вариант, переезда легендарного форварда на другой континент.

В сезоне 2024/25 Криштиану Роналду провел 19 матчей на клубном уровне, отметившись 16 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду может перейти в «Аль-Хиляль».

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд трансферы чемпионат Саудовской Аравии по футболу продление контракта
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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