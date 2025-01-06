Раскрыты 3 варианта продолжения карьеры для Криштиану Роналду
Контракт португальского нападающего с Аль-Насром действует до завершения сезона.
Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду имеет различные варианты продолжения карьеры, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, 39-летний футболист может продлить контракт со своим клубом. Напомним, его действующее соглашение действует до лета 2025 года.
При этом существует и вероятность возвращения Роналду в Европу или, самый неожиданный вариант, переезда легендарного форварда на другой континент.
В сезоне 2024/25 Криштиану Роналду провел 19 матчей на клубном уровне, отметившись 16 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду может перейти в «Аль-Хиляль».
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