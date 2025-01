Гранд АПЛ следит за украинским вратарем. У него 0 матчей за сборную

Лондонский «Арсенал» интересуется украинским вратарем киевского «Динамо» Русланом Нещеретом, сообщает приближенный к клубу журналист Дин Джеймс.

По информации источника, кроме 22-летнего украинца в сфере интересов «канониров» находится молодой голкипер лиссабонской «Бенфики» Самуэл Соареш – конкурент другого украинского игрока Анатолия Трубина.

В сезоне 2024/25 Руслан Нещерет провел 3 матча на клубном уровне, пропустив 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.5 миллиона евро.

Ранее комментатор Виктор Вацко советовал Руслану Нещерету покинуть киевское «Динамо».

🗣️ || Goalkeepers Samuel Soares🇵🇹 from Benfica and Ruslan Neshcheret🇺🇦 of Dynamo Kiev, are both being monitored by Arsenal🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, with the former even having been approached in recent weeks. pic.twitter.com/oZ8eeuqiDu