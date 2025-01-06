Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гранд АПЛ следит за украинским вратарем. У него 0 матчей за сборную
Англия
06 января 2025, 16:10 |
1171
7

Гранд АПЛ следит за украинским вратарем. У него 0 матчей за сборную

Руслан Нещерет может стать игроком лондонского «Арсенала»

06 января 2025, 16:10 |
1171
7
Гранд АПЛ следит за украинским вратарем. У него 0 матчей за сборную
ФК Динамо Киев. Руслан Нещерет

Лондонский «Арсенал» интересуется украинским вратарем киевского «Динамо» Русланом Нещеретом, сообщает приближенный к клубу журналист Дин Джеймс.

По информации источника, кроме 22-летнего украинца в сфере интересов «канониров» находится молодой голкипер лиссабонской «Бенфики» Самуэл Соареш – конкурент другого украинского игрока Анатолия Трубина.

В сезоне 2024/25 Руслан Нещерет провел 3 матча на клубном уровне, пропустив 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.5 миллиона евро.

Ранее комментатор Виктор Вацко советовал Руслану Нещерету покинуть киевское «Динамо».

По теме:
Хавбек Динамо продолжит выступления в Экстраклассе
Терпение лопнуло. Лидер Барселоны окончательно решил покинуть клуб
ВИДЕО. Динамо провело первое тренировочное занятие на турецких сборах
Руслан Нещерет Самуэл Соареш Арсенал Лондон Бенфика Динамо Киев трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ чемпионат Португалии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею
Хоккей | 06 января 2025, 01:47 0
14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею
14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею

Чехия завоевала бронзу

ВИДЕО. Усик стал миллиардером, а Джошуа назвал следующего соперника
Бокс | 05 января 2025, 16:10 0
ВИДЕО. Усик стал миллиардером, а Джошуа назвал следующего соперника
ВИДЕО. Усик стал миллиардером, а Джошуа назвал следующего соперника

Смотрите новое видео на YouTube-канале

«Я на пределе». Винисиус предупреждал о проблемах в матче с Валенсией
Футбол | 06.01.2025, 13:49
«Я на пределе». Винисиус предупреждал о проблемах в матче с Валенсией
«Я на пределе». Винисиус предупреждал о проблемах в матче с Валенсией
У Миколенко будет новый тренер. Владельцы Эвертона готовы уволить Дайча
Футбол | 06.01.2025, 15:50
У Миколенко будет новый тренер. Владельцы Эвертона готовы уволить Дайча
У Миколенко будет новый тренер. Владельцы Эвертона готовы уволить Дайча
«Рома бы не забила». Испанский журналист расхвалил Довбика за игру в дерби
Футбол | 05.01.2025, 22:51
«Рома бы не забила». Испанский журналист расхвалил Довбика за игру в дерби
«Рома бы не забила». Испанский журналист расхвалил Довбика за игру в дерби
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Воротар агонь завжди не знаєш з яким рахунком закінчиться матч
Ответить
+2
Khafre
Щоб Арсеналу отримати такого "талановитого" воротаря 
треба заплатити мінімум лямів 100
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Дыряво с пердя🤣
Сегодня что 1 апреля🤡
Это же дыр очка из дыр очки👉👌
Ответить
-1
Гнус
Дорогие товарищи! Братья наши Суркисы и партия ОПЗЖ, поздравляют всех болельщиков Динамо с наступающим Рождеством Христовым! И руководство нашей партии, очень хочет, чтобы всегда в ваших бело-голубых сердцах звучал этот гимн.
Стадион, как вулкан, - раскален докрасна
И терпения чаша испита до дна.
Но взорвутся трибуны и выйдите вы 
Гладиаторы поля, герои молвы.
И начнется великая драма, а в ней
Никогда не предскажешь: кто будет сильней.
И скрывая волнение, мудрый стратег
Вместе с нами отчаянно верит в успех.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Это поле от пахоты вашей черно, -
Сколько горького пота впитало оно.
С криком падали вы на траву в забытьи
И как знаки судьбы - были жесты судьи.
Но сегодня игра так похожа на бой.
Надо выстоять, выдержать, вытерпеть боль.
И зубами скрипя, когда сил уже нет,
Пробиваться сквозь терни и к звездам побед.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Пусть фортуна бывает жестокой подчас,
Но она лишь упорнее делала вас.
И жестокие травмы забыть не дадут,
Что победа - награда за каторжный труд.
И опять, как Везувий, ревет стадион,
Снова верит и ждет, и надеется он,
Вьется пламя страстей и волнуется кровь,
И забыв обо всем, мы скандируем вновь:
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определен лучший супертяж в истории бокса. Какой украинец обогнал Усика?
Определен лучший супертяж в истории бокса. Какой украинец обогнал Усика?
05.01.2025, 07:51 5
Бокс
Полноценный переход. Агенты готовят трансфер для полузащитника Динамо
Полноценный переход. Агенты готовят трансфер для полузащитника Динамо
05.01.2025, 12:12 3
Футбол
Как выглядит таблица АПЛ после суперматча между Ливерпулем и Ман Юнайтед
Как выглядит таблица АПЛ после суперматча между Ливерпулем и Ман Юнайтед
06.01.2025, 06:23 2
Футбол
Дебют в хоккейной элите: «беглецы», победа над США и лучший вратарь
Дебют в хоккейной элите: «беглецы», победа над США и лучший вратарь
05.01.2025, 08:20 5
Хоккей
Микель АРТЕТА: «Таких пенальти не видел за всю свою карьеру»
Микель АРТЕТА: «Таких пенальти не видел за всю свою карьеру»
05.01.2025, 04:20
Футбол
Это 100%. Чемпион мира бросил вызов Усику, этого боя хочет промоутер Джошуа
Это 100%. Чемпион мира бросил вызов Усику, этого боя хочет промоутер Джошуа
04.01.2025, 19:09 4
Бокс
Легендарная американская рок-группа выступит на финале Лиги чемпионов
Легендарная американская рок-группа выступит на финале Лиги чемпионов
05.01.2025, 15:54 2
Футбол
7 шайб и овертайм. Определен первый финалист молодежного ЧМ по хоккею
7 шайб и овертайм. Определен первый финалист молодежного ЧМ по хоккею
05.01.2025, 01:31
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем