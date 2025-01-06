Гранд АПЛ следит за украинским вратарем. У него 0 матчей за сборную
Руслан Нещерет может стать игроком лондонского «Арсенала»
Лондонский «Арсенал» интересуется украинским вратарем киевского «Динамо» Русланом Нещеретом, сообщает приближенный к клубу журналист Дин Джеймс.
По информации источника, кроме 22-летнего украинца в сфере интересов «канониров» находится молодой голкипер лиссабонской «Бенфики» Самуэл Соареш – конкурент другого украинского игрока Анатолия Трубина.
В сезоне 2024/25 Руслан Нещерет провел 3 матча на клубном уровне, пропустив 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.5 миллиона евро.
Ранее комментатор Виктор Вацко советовал Руслану Нещерету покинуть киевское «Динамо».
🗣️ || Goalkeepers Samuel Soares🇵🇹 from Benfica and Ruslan Neshcheret🇺🇦 of Dynamo Kiev, are both being monitored by Arsenal🏴, with the former even having been approached in recent weeks. pic.twitter.com/oZ8eeuqiDu— Dean James (@DeanJamesAFC) January 6, 2025
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Это же дыр очка из дыр очки👉👌
Стадион, как вулкан, - раскален докрасна
И терпения чаша испита до дна.
Но взорвутся трибуны и выйдите вы
Гладиаторы поля, герои молвы.
И начнется великая драма, а в ней
Никогда не предскажешь: кто будет сильней.
И скрывая волнение, мудрый стратег
Вместе с нами отчаянно верит в успех.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Это поле от пахоты вашей черно, -
Сколько горького пота впитало оно.
С криком падали вы на траву в забытьи
И как знаки судьбы - были жесты судьи.
Но сегодня игра так похожа на бой.
Надо выстоять, выдержать, вытерпеть боль.
И зубами скрипя, когда сил уже нет,
Пробиваться сквозь терни и к звездам побед.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Пусть фортуна бывает жестокой подчас,
Но она лишь упорнее делала вас.
И жестокие травмы забыть не дадут,
Что победа - награда за каторжный труд.
И опять, как Везувий, ревет стадион,
Снова верит и ждет, и надеется он,
Вьется пламя страстей и волнуется кровь,
И забыв обо всем, мы скандируем вновь:
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!