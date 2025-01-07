16-летний австралийский теннисист Круз Хьюитт (Австралия, ATP 1263) – сын легендарного Ллейтона – завершил выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2025.

В 1-м раунде отбора Круз в двух сетах проиграл бывшему 16-му номеру АТР Николозу Басилашвили (Грузия, ATP 210) за 1 час и 14 минут.

Australian Open 2025. Квалификация. 1-й раунд

Круз Хьюитт (Австралия) [WC] – Николоз Басилашвили (Грузия) – 1:6, 4:6

Сам Ллейтон также присутствовал на поединке. Басилашвили во 2-м раунде квалификации сыграет против Алибека Качмазова (АТР 197).

Круз не блистал на юниорском уровне, но все же сумел выиграть 7 трофеев. Его наивысшая позиция в юниорском рейтинге – 59-я строчка.

ФОТО. Сын легенды тенниса проиграл экс-16-й ракетке в отборе Аus Open