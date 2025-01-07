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Australian Open
07 января 2025, 10:10 | Обновлено 07 января 2025, 10:12
685
0

ФОТО. Сын легенды тенниса проиграл экс-16-й ракетке в отборе Аus Open

Круз Хьюитт в двух сетах проиграл Николозу Басилашвили в 1-м раунде квалификации

07 января 2025, 10:10 | Обновлено 07 января 2025, 10:12
685
0
ФОТО. Сын легенды тенниса проиграл экс-16-й ракетке в отборе Аus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Круз Хьюитт

16-летний австралийский теннисист Круз Хьюитт (Австралия, ATP 1263) – сын легендарного Ллейтона – завершил выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2025.

В 1-м раунде отбора Круз в двух сетах проиграл бывшему 16-му номеру АТР Николозу Басилашвили (Грузия, ATP 210) за 1 час и 14 минут.

Australian Open 2025. Квалификация. 1-й раунд

Круз Хьюитт (Австралия) [WC] – Николоз Басилашвили (Грузия) – 1:6, 4:6

Сам Ллейтон также присутствовал на поединке. Басилашвили во 2-м раунде квалификации сыграет против Алибека Качмазова (АТР 197).

Круз не блистал на юниорском уровне, но все же сумел выиграть 7 трофеев. Его наивысшая позиция в юниорском рейтинге – 59-я строчка.

ФОТО. Сын легенды тенниса проиграл экс-16-й ракетке в отборе Аus Open

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syn-legendy-tennisa-proigral-eks-16-y-raketke-v-otbore-aus-open-hyuitt-07012025-foto-1
syn-legendy-tennisa-proigral-eks-16-y-raketke-v-otbore-aus-open-hyuitt-07012025-foto-2
syn-legendy-tennisa-proigral-eks-16-y-raketke-v-otbore-aus-open-hyuitt-07012025-foto-3
syn-legendy-tennisa-proigral-eks-16-y-raketke-v-otbore-aus-open-hyuitt-07012025-foto-4
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Ллейтон Хьюитт Николоз Басилашвили фото Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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