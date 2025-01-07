ФОТО. Сын легенды тенниса проиграл экс-16-й ракетке в отборе Аus Open
Круз Хьюитт в двух сетах проиграл Николозу Басилашвили в 1-м раунде квалификации
16-летний австралийский теннисист Круз Хьюитт (Австралия, ATP 1263) – сын легендарного Ллейтона – завершил выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии 2025.
В 1-м раунде отбора Круз в двух сетах проиграл бывшему 16-му номеру АТР Николозу Басилашвили (Грузия, ATP 210) за 1 час и 14 минут.
Australian Open 2025. Квалификация. 1-й раунд
Круз Хьюитт (Австралия) [WC] – Николоз Басилашвили (Грузия) – 1:6, 4:6
Сам Ллейтон также присутствовал на поединке. Басилашвили во 2-м раунде квалификации сыграет против Алибека Качмазова (АТР 197).
Круз не блистал на юниорском уровне, но все же сумел выиграть 7 трофеев. Его наивысшая позиция в юниорском рейтинге – 59-я строчка.
ФОТО. Сын легенды тенниса проиграл экс-16-й ракетке в отборе Аus Open
COME ON 💪@cruzhewitt #AO2025 pic.twitter.com/EECRwSOmZF— #AusOpen (@AustralianOpen) January 7, 2025
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