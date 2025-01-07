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Кубок Испании
Эльденсе
07.01.2025 22:00 – FT 0 : 2
Валенсия
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Кубок Испании
07 января 2025, 23:59 |
32
0

Сенсации не произошло. Валенсия обыграла Эльденсе и вышла в 1/8 финала

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу летучих мышей

07 января 2025, 23:59 |
32
0
Сенсации не произошло. Валенсия обыграла Эльденсе и вышла в 1/8 финала
Твиттер. ФК Валенсия

7 января состоялся матч 1/16 финала Кубка Испании между «Эльденсе» и «Валенсией».

Игра прошла на стадионе «Нуэво Пепико Амат» в Эльде.

За гостей голами отметились Серхи Канос и Диего Лопес. Также Умар Садик забил гол в ворота хозяев, однако его отменили из-за офсайда.

В 1/32 финала «Валенсия» со счетом 3:1 обыграла «Эхеу», а «Эльденсе» сенсационно выбил «Кадис» с минимальным счетом 1:0.

Кубок Испании. 1/16 финала. 7 января

Эльденсе – Валенсия – 0:2

Голы: Канос, 9, Д.Лопес, 39

Фотогалерея:

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Валенсия Эльденсе Кубок Испании по футболу
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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