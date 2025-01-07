Сенсации не произошло. Валенсия обыграла Эльденсе и вышла в 1/8 финала
Матч закончился со счетом 2:0 в пользу летучих мышей
7 января состоялся матч 1/16 финала Кубка Испании между «Эльденсе» и «Валенсией».
Игра прошла на стадионе «Нуэво Пепико Амат» в Эльде.
За гостей голами отметились Серхи Канос и Диего Лопес. Также Умар Садик забил гол в ворота хозяев, однако его отменили из-за офсайда.
В 1/32 финала «Валенсия» со счетом 3:1 обыграла «Эхеу», а «Эльденсе» сенсационно выбил «Кадис» с минимальным счетом 1:0.
Кубок Испании. 1/16 финала. 7 января
Эльденсе – Валенсия – 0:2
Голы: Канос, 9, Д.Лопес, 39
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