Сенсации не произошло. Валенсия обыграла Эльденсе и вышла в 1/8 финала

7 января состоялся матч 1/16 финала Кубка Испании между «Эльденсе» и «Валенсией».

Игра прошла на стадионе «Нуэво Пепико Амат» в Эльде.

За гостей голами отметились Серхи Канос и Диего Лопес. Также Умар Садик забил гол в ворота хозяев, однако его отменили из-за офсайда.

В 1/32 финала «Валенсия» со счетом 3:1 обыграла «Эхеу», а «Эльденсе» сенсационно выбил «Кадис» с минимальным счетом 1:0.

Кубок Испании. 1/16 финала. 7 января

Эльденсе – Валенсия – 0:2

Голы: Канос, 9, Д.Лопес, 39

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