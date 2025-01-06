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  4. «Бесит этим». Испанский журналист рассказал, чем Лунин не угождает фанатам
Испания
06 января 2025, 22:29 |
1197
1

«Бесит этим». Испанский журналист рассказал, чем Лунин не угождает фанатам

Андрей услышал претензии в свой адрес

06 января 2025, 22:29 |
1197
1
«Бесит этим». Испанский журналист рассказал, чем Лунин не угождает фанатам
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Испанский журналист Хуан Карлос Риверо поделился коротким комментарием игры украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Депортиво Минера».

«Какой же хладнокровный Лунин перед лицом любого давления. Иногда он немного раздражает своих болельщиков этим чрезмерным спокойствием», - цитируют Риверо в Twitter.

«Реал» разгромил «Депортиво Минера« со счетом 5:0. Лунин вышел на матч в стартовом составе «сливочных» и провел на поле все 90 минут.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Депортива Минера
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Серьезный недостаток, болельщикам нужно нравится.
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