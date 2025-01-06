«Бесит этим». Испанский журналист рассказал, чем Лунин не угождает фанатам

Испанский журналист Хуан Карлос Риверо поделился коротким комментарием игры украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Депортиво Минера».

«Какой же хладнокровный Лунин перед лицом любого давления. Иногда он немного раздражает своих болельщиков этим чрезмерным спокойствием», - цитируют Риверо в Twitter.

«Реал» разгромил «Депортиво Минера« со счетом 5:0. Лунин вышел на матч в стартовом составе «сливочных» и провел на поле все 90 минут.