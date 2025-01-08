Назван худший трансфер в истории. В списке есть украинец и это не Мудрик
Худшим переходом был назван трансфер Эдена Азара
Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг худших трансферов в истории футбола.
Первую строчку рейтинга получил трансфер Эдена Азара из «Челси» в «Реал» за 103 миллиона фунтов стерлингов. Вторая позиция отошла Филиппе Коутиньо, который за 121 миллион фунтов стерлингов перешел из «Ливерпуля» в «Барселону», а бронза у еще одного провального трансфера «Барсы» – Антуана Гризманна.
В рейтинг попал и украинский футболист. GiveMeSport поставил на шестое место в рейтинге переход Андрея Шевченко из «Милана» в «Челси» за 39.5 миллионов фунтов стерлингов.
Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.
Рейтинг худших трансферов в истории футбола от GiveMeSport
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Всемирный боксерский совет (WBC) оценил работу Юрия Ткаченко
Смотрите видеообзор первого поединка 1/2 финала Кубка английской лиги