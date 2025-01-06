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  4. Болельщики Динамо определили лучшего игрока года
Украина. Премьер лига
06 января 2025, 17:19 | Обновлено 06 января 2025, 17:49
1055
4

Болельщики Динамо определили лучшего игрока года

Больше всего голосов получил Владимир Бражко

06 января 2025, 17:19 | Обновлено 06 января 2025, 17:49
1055
4
Болельщики Динамо определили лучшего игрока года
ФК Динамо. Владимир Бражко

22-летний украинский полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко стал лучшим игроком клуба в 2024 году по версии болельщиков.

За Бражко проголосовали 23% болельщиков. Второе место занял Николай Шапаренко (19%), а третье – Владислав Ванат (18%).

Владимир Бражко в этом сезоне сыграл 13 матчей в Премьер-лиге Украины. Забил 3 мяча и отдал одну голевую передачу.

Также Бражко забил «Партизану» (6:2) в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Всего Владимир Бражко сыграл за «Динамо» 39 матчей в чемпионате и забил 9 голов.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владимир Бражко лучший игрок болельщики Николай Шапаренко Владислав Ванат
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 4
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Khafre
я особисто голосував за зятя Крістіана
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+3
Дыряво с пердя🤣
А как же☝️ шляпарен очка и 🐄короваев
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+3
Гнус
Дорогие товарищи! Братья наши Суркисы и партия ОПЗЖ, поздравляют всех болельщиков Динамо с наступающим Рождеством Христовым! И руководство нашей партии, очень хочет, чтобы всегда в ваших бело-голубых сердцах звучал этот гимн.
Стадион, как вулкан, - раскален докрасна
И терпения чаша испита до дна.
Но взорвутся трибуны и выйдите вы 
Гладиаторы поля, герои молвы.
И начнется великая драма, а в ней
Никогда не предскажешь: кто будет сильней.
И скрывая волнение, мудрый стратег
Вместе с нами отчаянно верит в успех.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Это поле от пахоты вашей черно, -
Сколько горького пота впитало оно.
С криком падали вы на траву в забытьи
И как знаки судьбы - были жесты судьи.
Но сегодня игра так похожа на бой.
Надо выстоять, выдержать, вытерпеть боль.
И зубами скрипя, когда сил уже нет,
Пробиваться сквозь терни и к звездам побед.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Пусть фортуна бывает жестокой подчас,
Но она лишь упорнее делала вас.
И жестокие травмы забыть не дадут,
Что победа - награда за каторжный труд.
И опять, как Везувий, ревет стадион,
Снова верит и ждет, и надеется он,
Вьется пламя страстей и волнуется кровь,
И забыв обо всем, мы скандируем вновь:
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Ответить
+1
Lesovij7
Надо больше молодежи подпускать к первой команде, лига не настолько сильна чтобы играть только основой обоймой
Ответить
+1
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