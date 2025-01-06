Болельщики Динамо определили лучшего игрока года

22-летний украинский полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко стал лучшим игроком клуба в 2024 году по версии болельщиков.

За Бражко проголосовали 23% болельщиков. Второе место занял Николай Шапаренко (19%), а третье – Владислав Ванат (18%).

Владимир Бражко в этом сезоне сыграл 13 матчей в Премьер-лиге Украины. Забил 3 мяча и отдал одну голевую передачу.

Также Бражко забил «Партизану» (6:2) в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Всего Владимир Бражко сыграл за «Динамо» 39 матчей в чемпионате и забил 9 голов.