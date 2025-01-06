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06 января 2025, 13:30 | Обновлено 06 января 2025, 13:31
1584
5

Топ-10 игроков, завязавших с футболом в 2024 году

Sport.ua – о футболистах, повесивших бутсы на гвоздь в прошлом году

06 января 2025, 13:30 | Обновлено 06 января 2025, 13:31
1584
5
Топ-10 игроков, завязавших с футболом в 2024 году
Коллаж Sport.ua

С любимыми расстаются. Ибо расставание – это неотъемлемая часть нашей жизни. Не говоря уже о футбольной жизни, которая весьма быстротечна. Казалось, что еще вчера тот или иной футболист делал свои первые серьезные шаги, а сегодня он со слезами покидает арену, прощаясь навсегда со зрителями.

В 2024-м на покой ушло целое созвездие блестящих футбольных мастеров. Провожая их на заслуженный отдых, мы отдает им должное.

Тони Кроос

Гражданство: Германия
Возраст: 34 года
Последний клуб: «Реал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Пацан сказал – пацан сделал. Но лучше бы пацан этого не делал. Кроос находился в потрясающей форме перед уходом на «пенсию». Мог бы еще как минимум три сезона играть на высоком уровне. На очень высоком уровне.

Однако Тони всегда говорил, что собирается уйти на пике, что не хочет стать посмешищем, тенью себя бывшего. Своему слову он не изменил.

Немецкий полузащитник хотел уйти на покой еще в 2023-м, но тогда «Реал» в лице его президента Флорентино Переса убедил его продлить футбольную жизнь.

Кроос согласился. И вряд ли пожалел об этом. В составе «сливочных» он выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Ради победы на домашнем Евро Тони вернулся в сборную Германии. Но в этом случае красивого финала не получилось.

Тем не менее, он, как и обещал, ушел на пике. Его право.

Андрес Иньеста

Гражданство: Испания
Возраст: 40 лет
Последний клуб: «Эмирейтс» (ОАЭ)

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрес Иньеста

Оказывается, легенда «Барселоны» и сборной Испании закончил с большим футболом только сейчас, хотя на «радарах» его не было заметно уже давно.

«Барсу» он покинул в 34 года. Ушел красиво, выиграв в составе «блауграны» все, что только можно. Затем были «хлебные» времена в экзотическом чемпионате Японии, где Андрес провел целых пять лет.

Но на том точку не поставил. Последний сезон отыграл в Эмиратах, где тоже улучшил свое и без того серьезное благосостояние.

В честь завершения карьеры Иньесты «Барса» и «Реал» провели товарищеский матч. Причем, что интересно, инициатором этого поединка был «Мадрид».

Пепе

Гражданство: Португалия
Возраст: 41 год
Последний клуб: «Порту»

Getty Images/Global Images Ukraine. Пепе

На Евро-2024 в составе сборной Португалии 41-летний Пепе играл в центре защиты. Этот чемпионат Европы стал для натурализованного бразильца пятым.

А еще он может похвастаться золотой медалью чемпионата Европы и Кубком чемпионов, выигранном в составе «Реала».

Казалось, что после ухода из «Мадрида» его следы затеряются. Однако не тут-то было. Пепе вернулся из чемпионата Турции в чемпионат Португалии. В «Порту», где провел пять с половиной сезонов, став самым возрастным игроком, когда-либо игравшим в чемпионской Лиге.

Рафаэль Варан

Гражданство: Франция
Возраст: 31 год
Последний клуб: «Комо»

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Варан

Очень раннее завершение карьеры, очень ранее. Хотя дай Бог каждому выиграть столько титулов, сколько их выиграл французский центрбек.

Со своей сборной он становился чемпионом и вице-чемпионом мира. С «Реалом» он выиграл Кубок чемпионов.

Далее решил сменить обстановку – уехал в АПЛ, в «МанЮнайтед». Там не очень задалось: Рафаэля постоянно преследовали травмы. Тем не менее, ему предлагали остаться на «Олд Трафорд» после окончания контракта, но француз снова решил сделать ход конем.

В этот раз прогадал. В первом же матче за итальянскую команду он серьезно травмировался. И решил не искушать судьбу – повесил бутсы на гвоздь.

Леонардо Бонуччи

Гражданство: Италия
Возраст: 37 лет
Последний клуб: «Фенербахче»

Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Бонуччи

Настоящий столб обороны «Скуадры адзурры», один из тех стержневых игроков, благодаря которым сборная Италии первенствовала на Евро-2020.

В составе «Ювентуса» Бонуччи стал восьмикратным победителем серии А. После Евро-2020 он решил сменить обстановку. Но для этого занятия выбрал, как оказалось, не самый подходящий вариант – немецкий «Унион».

Там он долго не задержался: спустя год перебрался в чемпионат Турции. Там, в составе «Фенербахче», он и завершил свою славную карьеру игрока.

Хесус Навас

Гражданство: Испания
Возраст: 39 лет
Последний клуб: «Севилья»

Getty Images/Global Images Ukraine. Хесус Навас

Со сборной Испании выиграл все, что можно. Но не только с той, «золотой», середины нулевых годов. А и с нынешней «Фурией». И это в таком преклонном возрасте!

Выиграл Навас и с «Севильей» не одну и не две Лиги Европы.

Наверняка этот неутомимый полузащитник играл бы и дальше, но его замучила травма бедра. Она преследовала его последние четыре года. И таки доконала: со слезами на глазах на виду болельщиков родной «Севильи» Хесус Навас попрощался с футболом.

Джо Харт

Гражданство: Великобритания
Возраст: 37 лет
Последний клуб: «Селтик»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джо Харт

Сложно сказать, что было бы с «Манчестер Сити», если бы в этот клуб не пришел на тренерский мостик Хосеп Гвардиола. Но одно можно утверждать точно: при таком раскладе карьера Джо Харта наверняка сложилась бы иначе.

Харт блестяще начал в «Сити»: он по праву входил в узкую обойму топовых европейских вратарей. За «МС» он отыграл шесть сезонов, порой творя чудеса в рамке. Но и ошибки порой тоже совершая.

Гвардиоле стиль игры Харта не понравился. И Джо был вынужден уйти в аренду. Вернуться в «Сити» ему уже не удалось.

Но он нашел себя в «Селтике», с которым выиграл семь трофеев. И без лишнего шума ушел на покой.

Маруан Феллайни

Гражданство: Бельгия
Возраст: 36 лет
Последний клуб: «Шаньдунь»

Getty Images/Global Images Ukraine. Маруан Феллайни

Фактурный бельгиец имел две отличительные черты. Он классно выжигал центр поля, действуя на позиции волнореза. Но еще больше он запомнился своей пышной шевелюрой.

Пик его карьеры – «Манчестер Юнайтед». Разницы он там не делал, но свою работу разрушителя исполнял квалифицированно.

У него была возможность остаться в АПЛ, однако Маруан польстился на бешенные деньги из Китая. Там и завершил свою карьеру.

Нани

Гражданство: Португалия
Возраст: 38 лет
Последний клуб: «Эштрела Амадора»

Getty Images/Global Images Ukraine. Нани

Настоящий футбольный пилигрим, который по-настоящему так и не раскрыл свой огромный потенциал.

Его называли «вторым Роналду», и именно вместо Криша «МЮ» приобрел Нани. Но в составе «красно-белого» Манчестера этот португальский полузащитник так и не раскрылся. То травмы мешали, то склоки.

После АПЛ его носило по свету. США, Австралия, Испания, Турция.

Завершил карьеру в Португалии. Тихо завершил. В скромном клубе.

Евгений Коноплянка

Гражданство: Украина
Возраст: 34 года
Последний клуб: «Клуж»

Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Коноплянка (второй справа)

Если принимать во внимание только возраст, то Евгению еще можно было играть и играть. Ну, как минимум два сезона.

Но зачем себя обманывать: последние года четыре от некогда неудержимого вингера осталась лишь тень.

В «Шахтере», а тем более в «Краковии» и «Клуже» это был уже совсем другой Коноплянка. Не тот, которого мы привыкли видеть в «Днепре», «Севилье» или «Шальке».

Потеря мотивации – вот главный бич этого талантливейшего игрока. Возможно, если бы в начале большого пути сбылась его мечта, и его отпустили из «Днепра» в «Ливерпуль», Коноплянка достиг бы значительно большего.

Но получилось так, как получилось.

Тоже неплохо, если по большому счету.

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статьи эксклюзив Тони Кроос Андрес Иньеста Пепе Рафаэль Варан Леонардо Бонуччи Хесус Навас Маруан Феллайни Джо Харт Евгений Коноплянка
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 5
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Vbolivalnyk-Peter
Ви пишете ТОП гравці, які завершили з футболом і тут.... Коноплянка....!!!??? Ви вважаєте, що то самозакохане ледащо гідне стояти в одному ряду з такими легендами як Кроос, Інєста, Харт, Варан, Пепе? Те що Коноплянка українець - ще не означає, що він ТОП, (з моменту переходу до Севіль'ї - перестав їм бути, а до цього хіба ТОП для УПЛ)
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+1
LexХХХ
Ще й Колупянку в цей реєстр внесли
Ви що, СПОРТ УЯ?🤣
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0
Saar
На рахунок Нанні. Взагалі то, "другим Роналду" завжди називали іншого португальця, Роналду з ним розпочинали свою кар'єру у Спортінзі. Він мав неперевершену техніку і швидкість. Але вже років 10 про нього нічого не чути. Він мав тяжкий характер і був не дисциплінований(запізнювався на тренеровки, випивав, попадав у поліцію). Але ж талант тоді був майже на рівні з Роналду, як писали тоді фахівці. Цим футболістом був Рікардо Куарежма.
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0
Андрій Шевченко
Хотів написати , а де пудрик ? Але яке ж воно " топ"
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0
Khafre
в цей список можна було додати весь склад киїівського Динамо
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-1
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