Рейтинг АТР. Изменение в топ-10 на старте сезона, Сачко упал на 26 позиций

ATP опубликовала первую обновленную версию мирового рейтинга в новом сезоне. На прошлой неделе теннисисты разыграли трофей на турнирах АТР 250 в Брисбене и Гонконге, а некоторые также приняли участия на United Cup в составе своих национальных команд.

В первой десятке есть только одно изменение – Алекс де Минаур обошел Андрея Рублева, который не сумел защитить прошлогодний трофей в Гонконге.

Янник Синнер сохранил лидерство в рейтинге, вторым идет Александр Зверев. Легендарный Новак Джокович, который выступил в Брисбене и вылетел в четвертьфинале, остался седьмым.

Чемпион Брисбена Иржи Легечка поднялся на 4 позиции и теперь идет на 24-м месте. В финале он победил вернувшегося в Тур Рейлли Опелку (Опелка снялся в решающем матче из-за травмы). Американец поднялся аж на 122 строчки и сейчас занимает 171-ю позицию.

Победитель Гонконга Александр Мюллер, который выиграл свой первый трофей на уровне АТР, улучшил 11 мест и располагается на 56-й позиции.

Топ-10 рейтинга АТР

Прогресс украинцев очень небольшой. Александр Овчаренко продолжает постепенно улучшать личный рекорд. Первый номер украинского тенниса идет на 308-м месте.

Позиции на старте сезона также улучшили Эрик Ваншельбойм, Илья Марченко, Алексей Крутых и Вячеслав Белинский.

А вот Виталий Сачко утратил аж 26 мест. Упал и Вадим Урсу (-10 строчек), а также Юрий Джавакян и Владислав Орлов.

Ваншельбойм, Джавакян и Орлов на прошлой неделе играли на турнире ITF M25 в Индоре, Индия. Эрик вылетел в первом же раунде, Владислав проиграл Юрию во 2-м, а сам Юрий завершил выступления в четвертьфинале поражением от Оливера Кроуфорда.

Топ-10 украинцев в рейтинге АТР