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  4. Рейтинг АТР. Изменение в топ-10 на старте сезона, Сачко упал на 26 позиций
ATP
06 января 2025, 10:33 |
168
0

Рейтинг АТР. Изменение в топ-10 на старте сезона, Сачко упал на 26 позиций

Де Минаур обошел Рублева, Овчаренко остался первым номером Украины

06 января 2025, 10:33 |
168
0
Рейтинг АТР. Изменение в топ-10 на старте сезона, Сачко упал на 26 позиций
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур

ATP опубликовала первую обновленную версию мирового рейтинга в новом сезоне. На прошлой неделе теннисисты разыграли трофей на турнирах АТР 250 в Брисбене и Гонконге, а некоторые также приняли участия на United Cup в составе своих национальных команд.

В первой десятке есть только одно изменение – Алекс де Минаур обошел Андрея Рублева, который не сумел защитить прошлогодний трофей в Гонконге.

Янник Синнер сохранил лидерство в рейтинге, вторым идет Александр Зверев. Легендарный Новак Джокович, который выступил в Брисбене и вылетел в четвертьфинале, остался седьмым.

Чемпион Брисбена Иржи Легечка поднялся на 4 позиции и теперь идет на 24-м месте. В финале он победил вернувшегося в Тур Рейлли Опелку (Опелка снялся в решающем матче из-за травмы). Американец поднялся аж на 122 строчки и сейчас занимает 171-ю позицию.

Победитель Гонконга Александр Мюллер, который выиграл свой первый трофей на уровне АТР, улучшил 11 мест и располагается на 56-й позиции.

Топ-10 рейтинга АТР

Прогресс украинцев очень небольшой. Александр Овчаренко продолжает постепенно улучшать личный рекорд. Первый номер украинского тенниса идет на 308-м месте.

Позиции на старте сезона также улучшили Эрик Ваншельбойм, Илья Марченко, Алексей Крутых и Вячеслав Белинский.

А вот Виталий Сачко утратил аж 26 мест. Упал и Вадим Урсу (-10 строчек), а также Юрий Джавакян и Владислав Орлов.

Ваншельбойм, Джавакян и Орлов на прошлой неделе играли на турнире ITF M25 в Индоре, Индия. Эрик вылетел в первом же раунде, Владислав проиграл Юрию во 2-м, а сам Юрий завершил выступления в четвертьфинале поражением от Оливера Кроуфорда.

Топ-10 украинцев в рейтинге АТР

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рейтинг ATP Янник Синнер Александр Зверев Карлос Алькарас (теннисист) Тейлор Фритц Даниил Медведев Каспер Рууд Новак Джокович Алекс де Минаур Андрей Рублев Григор Димитров Александр Овчаренко Олег Приходько Вадим Урсу Виталий Сачко Юрий Джавакян Эрик Ваншельбойм Илья Марченко Алексей Крутых Вячеслав Белинский Владислав Орлов ATP Брисбен ATP Гонконг United Cup
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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