Финальный матч в Брисбене завершился досрочно. Определен победитель

5 января состоялся финальный матч хардового турнира АТР 250 в Брисбене, Австралия.

В решающем поединке на корт вышли Рейлли Опелка (США, ATP 293) и Иржи Легечка (Чехия, ATР 26). При счете 4:1 в пользу чеха Рейлли отказался продолжать борьбу.

АТР 250 Брисбен. Хард. Финал

Рейлли Опелка (США) – Иржи Легечка (Чехия) – 1:4, RET., Опелка

Опелка снялся с игры из-за проблем с запястьем, которые у него были еще в полуфинале против Джованни Мпеши Перрикара.

Легечка выиграл второй трофей в карьере, проведя четыре финала. Интересно, что с полуфинала Брисбена против Иржи после первого сета снялся Григор Димитров.

Never the way you want to win...



...but it's the second title of his career for @jirilehecka - his second in Australia - as Opelka retires injured trailing 4-1 in the first set#BrisbaneInternational pic.twitter.com/lkOwcOg8OU