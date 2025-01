Американский теннисист Рейлли Опелка (АТР 293) вышел в финал хардового турнира АТР 250 в Брисбене, Австралия.

В полуфинале американец с ростом 2 метра и 11 сантиметров переиграли двухметрового Джованни Мпеши Перрикара (Франция, ATP 31) в двух сетах за 1 час и 25 минут.

АТР 250 Брисбен. Хард. 1/2 финала

Рейлли Опелка (США) – Джованни Мпеши Перрикар (Франция) – 6:3, 7:6 (7:4)

Это была первая встреча соперников. Опелка добыл 100-ю победу на уровне АТР.

Фанаты тенниса уж очень хотели увидеть от Рейлли и Джованни, у которых лучшие подачи в Туре, три тай-брейка с большим количеством эйсов и отсутствием брейков. Однако этого не случилось: две партии, брейк от Рейлли во 2-м гейме, 22 эйса на двоих.

В финале Опелка сыграет против представителя Чехии Иржи Легечки (АТР 28), который ранее прошел прошлогоднего чемпиона Григора Димитрова (Болгария, ATP 10).

Для Рейлли это будет 7-й финал на уровне АТР и первый с апреля 2022 года. Опелка будет бороться за свой пятый трофей.

ФОТО. Бой Голиафов ожиданий не оправдал. Известен второй финалист Брисбена

And we thought a tiebreak was a guarantee...



Opelka picks up where he left off and breaks first game 🔥#Brisbaneinternational pic.twitter.com/rgH7i9JdRH