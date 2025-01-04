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  4. ФОТО. Бой Голиафов ожиданий не оправдал. Известен второй финалист Брисбена
ATP
04 января 2025, 14:39 |
384
0

ФОТО. Бой Голиафов ожиданий не оправдал. Известен второй финалист Брисбена

Рейлли Опелка в двух сетах переиграл Джованни Мпеши Перрикара на турнире АТР 250

04 января 2025, 14:39 |
384
0
ФОТО. Бой Голиафов ожиданий не оправдал. Известен второй финалист Брисбена
Getty Images/Global Images Ukraine. Рейлли Опелка и Джованни Мпеши Перрикар

Американский теннисист Рейлли Опелка (АТР 293) вышел в финал хардового турнира АТР 250 в Брисбене, Австралия.

В полуфинале американец с ростом 2 метра и 11 сантиметров переиграли двухметрового Джованни Мпеши Перрикара (Франция, ATP 31) в двух сетах за 1 час и 25 минут.

АТР 250 Брисбен. Хард. 1/2 финала

Рейлли Опелка (США) – Джованни Мпеши Перрикар (Франция) – 6:3, 7:6 (7:4)

Это была первая встреча соперников. Опелка добыл 100-ю победу на уровне АТР.

Фанаты тенниса уж очень хотели увидеть от Рейлли и Джованни, у которых лучшие подачи в Туре, три тай-брейка с большим количеством эйсов и отсутствием брейков. Однако этого не случилось: две партии, брейк от Рейлли во 2-м гейме, 22 эйса на двоих.

В финале Опелка сыграет против представителя Чехии Иржи Легечки (АТР 28), который ранее прошел прошлогоднего чемпиона Григора Димитрова (Болгария, ATP 10).

Для Рейлли это будет 7-й финал на уровне АТР и первый с апреля 2022 года. Опелка будет бороться за свой пятый трофей.

ФОТО. Бой Голиафов ожиданий не оправдал. Известен второй финалист Брисбена

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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