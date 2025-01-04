ФОТО. Бой Голиафов ожиданий не оправдал. Известен второй финалист Брисбена
Рейлли Опелка в двух сетах переиграл Джованни Мпеши Перрикара на турнире АТР 250
Американский теннисист Рейлли Опелка (АТР 293) вышел в финал хардового турнира АТР 250 в Брисбене, Австралия.
В полуфинале американец с ростом 2 метра и 11 сантиметров переиграли двухметрового Джованни Мпеши Перрикара (Франция, ATP 31) в двух сетах за 1 час и 25 минут.
АТР 250 Брисбен. Хард. 1/2 финала
Рейлли Опелка (США) – Джованни Мпеши Перрикар (Франция) – 6:3, 7:6 (7:4)
Это была первая встреча соперников. Опелка добыл 100-ю победу на уровне АТР.
Фанаты тенниса уж очень хотели увидеть от Рейлли и Джованни, у которых лучшие подачи в Туре, три тай-брейка с большим количеством эйсов и отсутствием брейков. Однако этого не случилось: две партии, брейк от Рейлли во 2-м гейме, 22 эйса на двоих.
В финале Опелка сыграет против представителя Чехии Иржи Легечки (АТР 28), который ранее прошел прошлогоднего чемпиона Григора Димитрова (Болгария, ATP 10).
Для Рейлли это будет 7-й финал на уровне АТР и первый с апреля 2022 года. Опелка будет бороться за свой пятый трофей.
ФОТО. Бой Голиафов ожиданий не оправдал. Известен второй финалист Брисбена
And we thought a tiebreak was a guarantee...— Tennis TV (@TennisTV) January 4, 2025
Opelka picks up where he left off and breaks first game 🔥#Brisbaneinternational pic.twitter.com/rgH7i9JdRH
Thread the needle 💉#Brisbaneinternational pic.twitter.com/vyLJxrNbrw— Tennis TV (@TennisTV) January 4, 2025
100th ATP Tour win 🙌— Tennis TV (@TennisTV) January 4, 2025
After an injury-hit two years, Reilly Oelka defeats Giovanni Mpetshi Perricard 6-3 7-6 to reach his first final since 2022 🎉#Brisbaneinternational pic.twitter.com/GIEXkvtEkf
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