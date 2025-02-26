АТР 500 в Дубае: Минус Монфис и Рублев, сенсация от Чилича, ужас Димитрова

24–25 февраля состоялись все матчи 1-го раунда хардового турнира АТР 500 в Дубае, ОАЭ.

Особенно интересным и более насыщенным получился вторник, второй игровой день.

В частности, свой матч провел и муж украинской теннисистки Элины Свитолиной Гаэль Монфис. Француз в двух сетах уступил Маттео Берреттини. Итальянец далее встретится с Кристофером О'Коннел.

О'Коннел преодолел сито отбора и в 1-м раунде вышел на корт против Григора Димитрова. Австралиец выиграл первый сет со счетом 6:0 за 25 минут, после чего Димитров, занимающий 16-е место в рейтинге АТР, снялся. Три из четырех последних матчей 33-летнего Димитрова заканчивались его досрочным поражением.

Громкую сенсацию сотворил опытный 36-летний хорват Марин Чилич, который после трофея в Ханчжоу в конце сентября 2024 года пропал с радаров. В 1/16 финала Марин нанес поражение второму сеяному Алексу де Минауру. Следующим соперником Чилича будет Алексей Попырин.

Безумный камбек на старте пятисотник сотворил Таллон Грикспор. Он проиграл первый сет Роману Сафиуллину, а во втором проигрывал вначале 1:3 с брейком, а затем 0:40 в 10-м гейме на подаче. Нидерландец сумел вовремя вернуться в игру, отыграл матчболы и еще через 1.5 часа борьбы закрыл за собой поединок.

К счастью, турнир в ОАЭ уже покинул Андрей Рублев, который уступил Кантену Алису. Для 28-летнего француза это первая победа в карьере над топ-10.

Крутым получился трехсетовый и трехчасовой триллер у Александра Бублика и Феликса Оже-Альяссима. И тут удалось отправить домой уроженца болот: канадец победил, а также отправил Бублика за пределы топ-80 рейтинга АТР, который Александр покинет впервые за 5.5 лет.

АТР 500 Дубай. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Даниил Медведев [1] – Джованни Мпеши-Перрикар

Таллон Грикспор – Уго Умбер [5]

Стефанос Циципас [4] – Карен Хачанов

Маттео Берреттини – Кристофер О'Коннел [Q]

Нижняя часть сетки

Люка Нарди [LL] – Зизу Бергс

Роберто Баутиста Агут – Кантен Алис [Q]

Нуну Боржеш – Феликс Оже-Альяссим

Алексей Попырин – Марин Чилич

Видеообзор первого игрового дня

Видеообзор второго игрового дня