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ATP
26 февраля 2025, 09:59 | Обновлено 26 февраля 2025, 10:00
127
0

АТР 500 в Дубае: Минус Монфис и Рублев, сенсация от Чилича, ужас Димитрова

24–25 февраля завершились все матчи 1-го раунда

26 февраля 2025, 09:59 | Обновлено 26 февраля 2025, 10:00
127
0
АТР 500 в Дубае: Минус Монфис и Рублев, сенсация от Чилича, ужас Димитрова
Getty Images/Global Images Ukraine. Марин Чилич

24–25 февраля состоялись все матчи 1-го раунда хардового турнира АТР 500 в Дубае, ОАЭ.

Особенно интересным и более насыщенным получился вторник, второй игровой день.

В частности, свой матч провел и муж украинской теннисистки Элины Свитолиной Гаэль Монфис. Француз в двух сетах уступил Маттео Берреттини. Итальянец далее встретится с Кристофером О'Коннел.

О'Коннел преодолел сито отбора и в 1-м раунде вышел на корт против Григора Димитрова. Австралиец выиграл первый сет со счетом 6:0 за 25 минут, после чего Димитров, занимающий 16-е место в рейтинге АТР, снялся. Три из четырех последних матчей 33-летнего Димитрова заканчивались его досрочным поражением.

Громкую сенсацию сотворил опытный 36-летний хорват Марин Чилич, который после трофея в Ханчжоу в конце сентября 2024 года пропал с радаров. В 1/16 финала Марин нанес поражение второму сеяному Алексу де Минауру. Следующим соперником Чилича будет Алексей Попырин.

Безумный камбек на старте пятисотник сотворил Таллон Грикспор. Он проиграл первый сет Роману Сафиуллину, а во втором проигрывал вначале 1:3 с брейком, а затем 0:40 в 10-м гейме на подаче. Нидерландец сумел вовремя вернуться в игру, отыграл матчболы и еще через 1.5 часа борьбы закрыл за собой поединок.

К счастью, турнир в ОАЭ уже покинул Андрей Рублев, который уступил Кантену Алису. Для 28-летнего француза это первая победа в карьере над топ-10.

Крутым получился трехсетовый и трехчасовой триллер у Александра Бублика и Феликса Оже-Альяссима. И тут удалось отправить домой уроженца болот: канадец победил, а также отправил Бублика за пределы топ-80 рейтинга АТР, который Александр покинет впервые за 5.5 лет.

АТР 500 Дубай. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Даниил Медведев [1] – Джованни Мпеши-Перрикар
Таллон Грикспор – Уго Умбер [5]

Стефанос Циципас [4] – Карен Хачанов
Маттео Берреттини – Кристофер О'Коннел [Q]

Нижняя часть сетки

Люка Нарди [LL] – Зизу Бергс
Роберто Баутиста Агут – Кантен Алис [Q]

Нуну Боржеш – Феликс Оже-Альяссим
Алексей Попырин – Марин Чилич

Видеообзор первого игрового дня

Видеообзор второго игрового дня

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Марин Чилич Алекс де Минаур Гаэль Монфис Андрей Рублев ATP Дубай Даниил Медведев Джованни Мпеши Перрикар Таллон Грикспор Уго Умбер Стефанос Циципас Карен Хачанов Маттео Берреттини Кристофер О'Коннелл Григор Димитров Лука Нарди Зизу Бергс Роберто Баутиста Агут Кантен Алис Нуну Боржеш Феликс Оже-Альяссим Алексей Попырин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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