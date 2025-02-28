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ATP
28 февраля 2025, 12:27 |
256
0

Известны полуфиналисты в Дубае: чистка, шанс Циципаса, сенсационный француз

1/2 финала на пятисотнике в Дубае: Грикспур – Циципас, Алис – Оже-Альяссим

28 февраля 2025, 12:27 |
256
0
Известны полуфиналисты в Дубае: чистка, шанс Циципаса, сенсационный француз
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

На хардовом турнире АТР 500 в Дубае определены полуфинальные пары, а 28 февраля станут известны финалисты.

1/2 финала пятисотника в ОАЭ: Таллон Грикспор (Нидерланды, ATP 47) – Стефанос Циципас (Греция, ATP 11), Кентен Алис (Франция, ATP 77) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, ATP 21).

К счастью, из Дубая выбили уже всех «нейтралов». В 1-м раунде соревнования покинули Роман Сафиуллин и Андрей Рублев, во 2-м круге – Карен Хачанов (проиграл Циципасу, грек добыл 350-ю победу в Туре), а в четвертьфинале с истериками вылетел Даниил Медведев от Грикспора.

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Циципас потихоньку возвращает былую форму, ведь он давно не показывал достойных результатов. Для грека это будет третий полуфинал в Дубае. На своем пути, помимо Хачанова, он также прошел Лоренцо Сонего и Маттео Берреттини.

Грикспор запомнился не только камбеком против Медведева, но и камбеками и против Сафиуллина, и против Умбера. Во всех трех матчах он проигрывал первый сет, а с Даниилом и Романом даже отыгрывал матчболы (4 и 3 соответственно).

Главная сенсация текущего розыгрыша – Алис, который стартовал в квалификации. В 1/16 финала он справился с Рублевым, добыв первую победу над топ-10 в карьере. Затем 28-летний француз одолел Роберто Баутисту Агута и Лука Нарди. Для Кантена это будет первый полуфинал на уровне АТР на харде, а с понедельника он гарантировано поднимется на 58-ю строчку рейтинга.

Оже в ОАЭ выиграл у Александра Бублика, Нуну Боржеша и Марина Чилича. На счету канадца уже 15 побед в текущем сезоне. Кроме того, он вышел в свой четвертый полуфинал в 2025 году. В Аделаиде и Монпелье он стал чемпионом, а в Дохе уступил на этой стадии Рублеву.

АТР 500 Дубай. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Даниил Медведев [1] – Джованни Мпеши-Перрикар – 6:4, 6:4
Таллон Грикспор – Уго Умбер [5] – 4:6, 6:3, 6:2

Стефанос Циципас [4] – Карен Хачанов – 7:6 (7:4), 2:6, 6:4
Маттео Берреттини – Кристофер О'Коннел [Q] – 7:6 (7:2), 6:2

Нижняя часть сетки

Люка Нарди [LL] – Зизу Бергс – 6:4, 7:6 (7:3)
Роберто Баутиста Агут – Кантен Алис [Q] – 6:7 (5:7), 4:6

Нуну Боржеш – Феликс Оже-Альяссим – 6:4, 3:6, 5:7
Алексей Попырин – Марин Чилич – 7:5, 3:6, 4:6

АТР 500 Дубай. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Даниил Медведев [1] – Таллон Грикспор – 6:2, 6:7 (7:9), 5:7
Стефанос Циципас [4] – Маттео Берреттини – 7:6 (7:5), 1:6, 6:4

Нижняя часть сетки

Люка Нарди [LL] – Кантен Алис [Q] – 6:2, 3:6, 6:7 (5:7)
Феликс Оже-Альяссим – Алексей Попырин – 6:4, 3:6, 6:2

АТР 500 Дубай. Пары 1/2 финала

Таллон Грикспор – Стефанос Циципас [4]
Кантен Алис [Q] – Феликс Оже-Альяссим

Видеообзор третьего игрового дня

Видеообзор четвертьфинальных матчей

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Марин Чилич ATP Дубай Карен Хачанов Роберто Баутиста Агут Даниил Медведев Стефанос Циципас Феликс Оже-Альяссим Уго Умбер Маттео Берреттини Алексей Попырин Таллон Грикспор Лука Нарди Зизу Бергс Кристофер О'Коннелл Кантен Алис Джованни Мпеши Перрикар Нуну Боржеш
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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