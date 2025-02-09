Определены финалисты в Далласе: вылет чемпиона, кто отыграл подачу на матч?

На турнире АТР 500 в Далласе определены финалисты.

В поединке за трофей сойдутся Денис Шаповалов (Канада, ATP 54) и Каспер Рууд (Норвегия, ATP 5).

Шаповалов на своем пути переиграл Миомира Кецмановича (Сербия, ATP 55), Тейлора Фритца (США, ATP 4), Томаша Махача (Чехия, ATP 25) и Томми Пола (США, ATP 9). Пол, к слову, в 2024 году выиграл трофей на этих кортах.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Рууд в Далласе прошел Джеймса Дакворта (Австралия, ATP 86), Майкла Ммо (США, ATP 422), Йосихито Нисиоку (Япония, ATP 67) и Хауме Муньяра (Испания, ATP 64). Муньяр мог выбить Рууда в полуфинале, но в 10-м гейме третьего сета не сумел подать на матч, Рууд перевел игру на тай-брейк и забрал поединок.

Шаповалов вышел в 9-й финал в карьере и первый финал пятисотника с 2022 года. Для Рууда это будет 24-й решающий поединок в карьере и первый с мая 2024.

Финальный матч в Далласе пройдет 9 февраля и начнется в 21:00 по Киеву. Отметим, что соревнования в Далласе получили категорию АТР 500 только в 2025.

АТР 500 Даллас. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Денис Шаповалов – Томаш Махач [6] – 7:6 (7:5), 6:0

Томми Пол [3] – Рейлли Опелка [WC] – 7:6 (7:3), 6:2

Нижняя часть сетки

Маттео Арнальди [8] – Хауме Муньяр – 4:6, 6:3, 3:6

Йосихито Нисиока – Каспер Рууд [2] – 5:7, 2:3, RET., Нисиока

АТР 500 Даллас. 1/2 финала

Денис Шаповалов – Томми Пол [3] – 7:5, 6:3

Хауме Муньяр – Каспер Рууд [2] – 2:6, 6:2, 6:7 (4:7)