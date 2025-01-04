Известный болгарский теннисист Григор Димитров (АТР 10) завершил выступления на хардовом турнире АТР 250 в Брисбене, Австралия.

Болгарин отказался продолжать полуфинальный поединок против Иржи Легечки (Чехия, ATP28) при счете 4:6, 4:4 (0:15) на своей подаче. 33-летний Димитров шел подавать очередной мяч, однако передумал и решил сняться. До первого поинта в 8-м гейме Димитров взял медицинский тайм-аут из-за проблем с бедром.

АТР 250 Брисбен. Хард. 1/2 финала

Иржи Легечка (Чехия) – Григор Димитров (Болгария) [2] – 6:4, 4:4, RET., Димитров

Это была четвертая встреча соперников. Иржи одержал третью победу подряд.

В финале Легечка сыграет против победителя противостояния Рейлли Опелка (США, ATP 293) – Джованни Мпеши Перрикар (Франция, ATP 31). Для 23-летнего чеха это будет четвертый финал на уровне АТР (пятый, если учитывать Next Gen 2022), в котором он поборется за второй трофей.

Димитров в 2024 году выиграл трофей на кортах Брисбена. Несмотря на то, что Григор не сумел защитить очки за титул, он сохранит 10-ю позицию в мировом рейтинге.

ВИДЕО. 10-й номер АТР шел подавать, но передумал и снялся с матча