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  4. Димитров впервые с 2017 года выиграл турнир ATP
ATP
07 января 2024, 11:33 |
245
0

Димитров впервые с 2017 года выиграл турнир ATP

Григор стал лучшим в Брисбене

07 января 2024, 11:33 |
245
0
Димитров впервые с 2017 года выиграл турнир ATP
Getty Images/Global Images Ukraine. Григор Димитров

Состоялся финал турнира ATP 250 в Брисбене, Австралия.

Болгарский теннисист Григор Димитров (№14 ATP) в матче за титул оказался сильнее восьмой ракетки мира Хольгера Руне из Дании.

Брисбен. Финал
Григор Димитров (Болгария) – Хольгер Руне (Дания) – 7:6(5), 6:4

Интересно, что для 32-летнего болгарина это девятый титул в карьере и первый с 2017 года, когда он победил на Итоговом турнире ATP.

Руне сыграл свой 9-й финал турнира ATP и в пятый раз проиграл.

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Григор Димитров ATP Брисбен Хольгер Руне
Источник Sport.ua
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