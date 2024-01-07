Димитров впервые с 2017 года выиграл турнир ATP

Состоялся финал турнира ATP 250 в Брисбене, Австралия.

Болгарский теннисист Григор Димитров (№14 ATP) в матче за титул оказался сильнее восьмой ракетки мира Хольгера Руне из Дании.

Брисбен. Финал

Григор Димитров (Болгария) – Хольгер Руне (Дания) – 7:6(5), 6:4

Интересно, что для 32-летнего болгарина это девятый титул в карьере и первый с 2017 года, когда он победил на Итоговом турнире ATP.

Руне сыграл свой 9-й финал турнира ATP и в пятый раз проиграл.