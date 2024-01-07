ATP07 января 2024, 11:33 |
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Димитров впервые с 2017 года выиграл турнир ATP
Григор стал лучшим в Брисбене
07 января 2024, 11:33 |
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Состоялся финал турнира ATP 250 в Брисбене, Австралия.
Болгарский теннисист Григор Димитров (№14 ATP) в матче за титул оказался сильнее восьмой ракетки мира Хольгера Руне из Дании.
Брисбен. Финал
Григор Димитров (Болгария) – Хольгер Руне (Дания) – 7:6(5), 6:4
Интересно, что для 32-летнего болгарина это девятый титул в карьере и первый с 2017 года, когда он победил на Итоговом турнире ATP.
Руне сыграл свой 9-й финал турнира ATP и в пятый раз проиграл.
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