ВИДЕО. Как бородатый подаван в Брисбене наказал легендарного Джоковича
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Новак Джокович – Релли Опелка
3 января легендарный сербский теннисист Новак Джокович (АТР 7) уступил Рейлли Опелке (США, ATP 293) в 1/4 финала хардового турнира АТР 250 в Брисбене, Австралия.
Поединок завершился за 1 час и 41 минуту со счетом 7:6 (8:6), 6:3 в пользу американца.
За игру Джокович ни разу не сумел взять подачу Рейлли. Опелка за игру сделал 16 эйсов.
В полуфинале Рейлли сыграет против француза Джованни Мпеши Перрикара (АТР 31).
ВИДЕО. Как бородатый подаван в Брисбене наказал легендарного Джоковича
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