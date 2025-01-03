3 января легендарный сербский теннисист Новак Джокович (АТР 7) уступил Рейлли Опелке (США, ATP 293) в 1/4 финала хардового турнира АТР 250 в Брисбене, Австралия.

Поединок завершился за 1 час и 41 минуту со счетом 7:6 (8:6), 6:3 в пользу американца.

За игру Джокович ни разу не сумел взять подачу Рейлли. Опелка за игру сделал 16 эйсов.

В полуфинале Рейлли сыграет против француза Джованни Мпеши Перрикара (АТР 31).

ВИДЕО. Как бородатый подаван в Брисбене наказал легендарного Джоковича