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  4. ВИДЕО. Как бородатый подаван в Брисбене наказал легендарного Джоковича
ATP
03 января 2025, 19:06 | Обновлено 03 января 2025, 19:44
334
4

ВИДЕО. Как бородатый подаван в Брисбене наказал легендарного Джоковича

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Новак Джокович – Релли Опелка

03 января 2025, 19:06 | Обновлено 03 января 2025, 19:44
334
4
ВИДЕО. Как бородатый подаван в Брисбене наказал легендарного Джоковича
Getty Images/Global Images Ukraine. Рейлли Опелка

3 января легендарный сербский теннисист Новак Джокович (АТР 7) уступил Рейлли Опелке (США, ATP 293) в 1/4 финала хардового турнира АТР 250 в Брисбене, Австралия.

Поединок завершился за 1 час и 41 минуту со счетом 7:6 (8:6), 6:3 в пользу американца.

За игру Джокович ни разу не сумел взять подачу Рейлли. Опелка за игру сделал 16 эйсов.

В полуфинале Рейлли сыграет против француза Джованни Мпеши Перрикара (АТР 31).

ВИДЕО. Как бородатый подаван в Брисбене наказал легендарного Джоковича

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Обсервер Влад
На користь американки??? Нічого собі, бородата американка, дива та й годі!))
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0
NadalKing
Теперь подаван против подавана и какой шанс,что матч не закончится 7-6 7-6 в любую пользу??
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0
Показать Скрыть 1 ответ
T-800
с подаванами как правило такое и бывает, хотя бы Уимблдон 2016 вспомнить, когда Новак был в прайме
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0
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