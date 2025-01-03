Он даже сделал брейк! Джокович сенсационно проиграл 293-й ракетке мира

Легендарный сербский теннисист и 24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 7) вылетел из хардовых соревнования ATP 250 в Брисбене, Австралия.

В 1/4 финала Ноле проиграл американцу Рейлли Опелке (США, ATP 293) за 1 час и 40 минут.

АТР 250 Брисбен. Хард. 1/4 финала

Новак Джокович (Сербия) [7] – Рейлли Опелка (США) – 6:7 (6:8), 3:6

Это была первая встреча соперников. Джокович ни разу не сумел взять подачу Рейлли, но это и не удивительно, хоть и считается, что Новак – один из лучших в Туре на приеме.

Рост Опелки составляет 2,11 метра. Он строит свою игру от подачи и зачастую доводит каждую партию до тай-брейка, где и пытается победить. Однако в поединке с Джоковичем грозный «подован» сам сумел сделать брейк во второй партии. А подача не подводила – 1 спасенный брек-поинт и 16 эйсов, 78% выигранных очков на первом мяче и 87% (!) на втором.

Опелка в полуфинале сыграет против еще одно мастера подачи – Джованни Мпеши Перрикара (Франция, ATP 31). Интересно, что француз на старте соревнований выбил Ника Кирьоса на трех тай-брейках, с которым Новак играл в одно дуэте в парном разряде на этих кортах.