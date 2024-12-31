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ATP
31 декабря 2024, 11:43 | Обновлено 31 декабря 2024, 11:59
113
0

ФОТО. Три тай-брейка и 51 эйс. Как Кирьос провел первый матч за 1.5 года

Ник уступил Джованни Мпеши Перрикару в 1-м раунде турнира АТР 250 в Брисбене

31 декабря 2024, 11:43 | Обновлено 31 декабря 2024, 11:59
113
0
ФОТО. Три тай-брейка и 51 эйс. Как Кирьос провел первый матч за 1.5 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос

Австралийский теннисист Ник Кирьос завершил выступления на хардовом турнире ATP 250 в Брисбене, Австралия.

В 1/16 финала австралиец в трех сетах проиграл французу Джованни Мпеши Перрикару (АТР 31) за 2 часа и 30 минут.

АТР 250 Брисбен. Хард. 1/16 финала

Джованни Мпеши Перрикар (Франция) – Ник Кирьос (Австралия) – 7:6 (7:2), 6:7 (4:7), 7:6 (7:3)

Это была первая встреча соперников. За матч никто ни разу не сделал брейк, а на двоих Джованни и Ник подали 51 эйс – 36 и 15 соответственно.

Кирьос провел первый матч за 1.5 года и второй с конца 2022 года. Ника долгое время мучали травмы и он все никак не мог вернуться на корт.

Джованни во 2-м раунде соревнований в Брисбене встретится с 4-м сеяным Фрэнсисом Тиафо (США, ATP 18).

Кирьос продолжит выступления на этих кортах в парном разряде в одном тандеме с Новаком Джоковичем. Днем ранее австралиец и серб переиграли дуэт Александер Эрлер / Андреас Мис.

ФОТО. Три тай-брейка и 51 эйс. Как Кирьос провел первый матч за 1.5 года

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Джованни Мпеши Перрикар Ник Кирьос ATP Брисбен фото фотогалерея
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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