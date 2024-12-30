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ATP
30 декабря 2024, 12:29 | Обновлено 30 декабря 2024, 12:47
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ФОТО. Шоу тенниса. Джокович и Кирьос в одной паре начали покорять Брисбен

Новак и Ник переиграли тандем Александер Эрлер / Андреас Мис на старте турнира

30 декабря 2024, 12:29 | Обновлено 30 декабря 2024, 12:47
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ФОТО. Шоу тенниса. Джокович и Кирьос в одной паре начали покорять Брисбен
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Ник Кирьос

Именитый сербский теннисист Новак Джокович и австралийский шоумен Ник Кирьос успешно стартовали в парном разряде на турнире АТР 250 в Брисбене, Австралия.

В 1-м раунде Ноле и Ник в двух сетах переиграли тандем Александер Эрлер (Австрия) / Андреас Мис (Германия) за 1 час и 20 минут.

АТР 250 Брисбен. Пары. Хард. 1/16 финала

Новак Джокович (Сербия) / Ник Кирьос (Австралия) [WC] – Александер Эрлер (Австрия) / Андреас Мис (Германия) – 6:4, 6:7 (4:7), [10:8]

Это была первая встреча тандемов. Джокович и Кирьос впервые сыграли в одном дуэте.

Серб и австралиец устроили шоу, выдав немалое количество красивых розыгрышей. Во 2-м раунде соревнований в Брисбене Новак и Ноле встретятся с первым сеяным дуэтом Никола Мектич (Хорватия) / Майкл Винус (Новая Зеландия).

За два последних сезона Ник провел всего один матч. Кирьос и Джокович также выступят и в одиночном разряде на кортах Брисбена.

ФОТО. Шоу тенниса. Джокович и Кирьос в одной паре начали покорять Брисбен

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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