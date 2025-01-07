«Болезненное поражение». Индзаги – о провале в финале Суперкубка Италии

Наставник миланского «Интера» проанализировал фиаско против «Милана» в финальном матче Суперкубка Италии (2:3).

«Прежде всего, мы должны поздравить «Милан», потому что они не сдались, несмотря на то, что проигрывали в два мяча. На пути к счету 2:1 мы пропустили ненужный гол, когда должны были контролировать ситуацию, затем у нас было несколько шансов оторваться и сделать счет – 3:1, но их вратарь сделал парочку сейвов.

К сожалению, затем мы пропустили – 2:2 и мы проиграли. Это болезненное поражение, но за эти годы были много ужасных поражений, и команда всегда вставала на ноги. Впереди у нас шесть игр за 18 дней, так что нам нужно немедленно вернуться в строй», – подчеркнул Индзаги.

Также мыслями после матча поделился новый тренер Милана Сержиу Консейсау.