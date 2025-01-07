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  4. Сержиу КОНСЕЙСАУ: «В матче против Интера команда показала характер»
Италия
07 января 2025, 03:25 | Обновлено 07 января 2025, 03:31
94
0

Сержиу КОНСЕЙСАУ: «В матче против Интера команда показала характер»

Тренер «Милана» прокомментировал победу в Суперкубке Италии

07 января 2025, 03:25 | Обновлено 07 января 2025, 03:31
94
0
Сержиу КОНСЕЙСАУ: «В матче против Интера команда показала характер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу Консейсау

Сержиу Консейсау, главный тренер «Милана», поделился мыслями после камбека в Суперкубке Италии против миланского «Интера» (3:2).

«Я очень рад за игроков, потому что это было нелегко. Атмосфера была не самой лучшей, когда я приехал, не было много времени, чтобы поработать над деталями перед этими двумя играми, и мы играли против двух команд высшего уровня.

В матче с «Интером» команда показала характер, потому что ей дважды удалось переламывать ход игры. Игроки продемонстрировали себя с лучшей стороны, они впитывали все, что мы обсуждали, и, очевидно, есть вещи, которые нам нужно улучшить, но они это знают. Я чувствую, что мы можем провести несколько замечательных месяцев вместе в Лиге чемпионов, Серии А и привести «Милан» туда, где он заслуживает быть. Одним словом, теперь мы счастливы, мы празднуем, и с завтрашнего дня мы начнем фокусироваться на следующем матче», – сказал Консейсау.

Дальше на подопечных Сержиу ожидает противостояние против «Кальяри» в чемпионате Италии.

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Андрій Вітренко Источник: Tuttomercatoweb
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