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  4. Все-таки согласился. Динамо подписало защитника сборной Украины
Украина. Премьер лига
06 января 2025, 22:58 |
3580
8

Все-таки согласился. Динамо подписало защитника сборной Украины

Алексей Сыч станет игроком «киевлян»

06 января 2025, 22:58 |
3580
8
Все-таки согласился. Динамо подписало защитника сборной Украины
ФК Рух Львов. Алексей Сыч

Украинский защитник львовского «Руха» Алексей Сыч станет игроком киевского «Динамо», сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, 23-летний футболист, который изначально отказался от возможного перехода в киевский клуб из-за нежелания проходить просмотр, все же согласился на подписание контракта с «бело-синими». Не известно, на каких условиях это было сделано.

Алексей Сыч имеет опыт выступлений за молодежные сборные Украины, а в ноябре 2024 года дебютировал за основную команду страны.

Ранее сообщалось о том, что грузинский талант присоединится к молодежному составу «Динамо».

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Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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Комментарии 8
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vruthiy-112
Супер, ще з'явився гравець з головою.!!!
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+2
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Lulinnha
Всё-таки 23 года и пора уже быть игроком серьёзным. Что он может дать ДК посмотрим. С Тымчиком контракт продлили. Караваев остаётся и возможно снова в полузащитника. 
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+1
Alfred
Коли побачемо офіційну заяву на клубному сайті, от тоді вже все. Це той самий Пасічник, який вже перед цим писав зовсім протележне
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0
Андрій Милявський
Слюбик в центр, Крупський зліва, Сич справа - пізнаєте Динамо Київ?
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0
ViAn
Слюбик пробує свої сили в Динамо. Для нього це шанс вийти на новий рівень. Карпати - добре, але це максимум зона єврокубків. Досвід Руху, тих же Карпат, показує, що інвестор може мати амбіції. Але гроші є, клуб фінансується. Завтра гроші не буде і знову банкрутство. У нашому футболі є лише 2 стабільних клуба. На жаль. 
А по Сичу побачимо. Дійсно їхати на перегляд збірнику - неправильно. У Слюбика ще не той статус.
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0
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TolsTIyELF
Сич та інші гравці були в першу чергу запропановані Карпатам. Від Слюбика ті відмовилися ось він і перейшов, а про Сича домовлялися окремо. Все інше це дурниці блогерів. 
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-3
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