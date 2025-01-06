Все-таки согласился. Динамо подписало защитника сборной Украины
Алексей Сыч станет игроком «киевлян»
Украинский защитник львовского «Руха» Алексей Сыч станет игроком киевского «Динамо», сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, 23-летний футболист, который изначально отказался от возможного перехода в киевский клуб из-за нежелания проходить просмотр, все же согласился на подписание контракта с «бело-синими». Не известно, на каких условиях это было сделано.
Алексей Сыч имеет опыт выступлений за молодежные сборные Украины, а в ноябре 2024 года дебютировал за основную команду страны.
Ранее сообщалось о том, что грузинский талант присоединится к молодежному составу «Динамо».
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