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Италия
08 января 2025, 03:51 | Обновлено 08 января 2025, 04:18
62
0

Завоевав Суперкубок Италии, Милан выиграл 50-й трофей в своей истории

В финальном матче Милан переиграл Интер со счетом 3:2

08 января 2025, 03:51 | Обновлено 08 января 2025, 04:18
62
0
Завоевав Суперкубок Италии, Милан выиграл 50-й трофей в своей истории
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 января в финальном матче Суперкубка Италии «Милан» одолел «Интер» со счетом 3:2.

Эта победа стала 50-м трофеем в истории миланского клуба. Суперкубок Италии «Милан» выигрывал уже 8 раз.

«Милан» имеет 7 титулов ЛЧ, россонери трижды получали Межконтинентальный кубок.

В 2007 году миланский клуб стал победителем Клубного чемпионата мира.

Статистика: 50 трофеев Милана

  • 19 побед в чемпионате Италии
  • 5 побед в Кубке Италии
  • 8 триумфов в Суперкубке Италии.
  • 7 титулов Кубка / Лиги чемпионов
  • 2 победы в Кубке обладателей кубков
  • 5 побед в Суперкубке УЕФА
  • 3 триумфа в Межконтинентальном кубке
  • 1 победа в Клубном чемпионате мира

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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