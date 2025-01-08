Италия08 января 2025, 03:51 | Обновлено 08 января 2025, 04:18
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Завоевав Суперкубок Италии, Милан выиграл 50-й трофей в своей истории
В финальном матче Милан переиграл Интер со счетом 3:2
08 января 2025, 03:51 | Обновлено 08 января 2025, 04:18
62
0
Вечером 6 января в финальном матче Суперкубка Италии «Милан» одолел «Интер» со счетом 3:2.
Эта победа стала 50-м трофеем в истории миланского клуба. Суперкубок Италии «Милан» выигрывал уже 8 раз.
«Милан» имеет 7 титулов ЛЧ, россонери трижды получали Межконтинентальный кубок.
В 2007 году миланский клуб стал победителем Клубного чемпионата мира.
Статистика: 50 трофеев Милана
- 19 побед в чемпионате Италии
- 5 побед в Кубке Италии
- 8 триумфов в Суперкубке Италии.
- 7 титулов Кубка / Лиги чемпионов
- 2 победы в Кубке обладателей кубков
- 5 побед в Суперкубке УЕФА
- 3 триумфа в Межконтинентальном кубке
- 1 победа в Клубном чемпионате мира
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