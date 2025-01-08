Завоевав Суперкубок Италии, Милан выиграл 50-й трофей в своей истории

Вечером 6 января в финальном матче Суперкубка Италии «Милан» одолел «Интер» со счетом 3:2.

Эта победа стала 50-м трофеем в истории миланского клуба. Суперкубок Италии «Милан» выигрывал уже 8 раз.

«Милан» имеет 7 титулов ЛЧ, россонери трижды получали Межконтинентальный кубок.

В 2007 году миланский клуб стал победителем Клубного чемпионата мира.

Статистика: 50 трофеев Милана