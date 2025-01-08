Определен лучший голкипер 2020-х. Это не Алиссон и не Мартинес
Признание получил Тибо Куртуа
Известный британский портал Goal обнародовал символическую сборную мирового футбола 2020-х годов.
Позицию голкипера получил звездный страж ворот «Реала» Тибо Куртуа. В защите от Goal разместились Дани Карвахаль, Антонио Рюдигер, Вирджил ван Дейк и Альфонсо Дэвис. В полузащите – Родри, Йозуа Киммих и Кевин де Брюйне.
В тройку нападающих Goal включил Мохамеда Салаха, Килиана Мбаппе и Роберта Левандовски.
Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.
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