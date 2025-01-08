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08 января 2025, 03:57 | Обновлено 08 января 2025, 04:03
206
0

Определен лучший голкипер 2020-х. Это не Алиссон и не Мартинес

Признание получил Тибо Куртуа

08 января 2025, 03:57 | Обновлено 08 января 2025, 04:03
206
0
Определен лучший голкипер 2020-х. Это не Алиссон и не Мартинес
Goal

Известный британский портал Goal обнародовал символическую сборную мирового футбола 2020-х годов.

Позицию голкипера получил звездный страж ворот «Реала» Тибо Куртуа. В защите от Goal разместились Дани Карвахаль, Антонио Рюдигер, Вирджил ван Дейк и Альфонсо Дэвис. В полузащите – Родри, Йозуа Киммих и Кевин де Брюйне.

В тройку нападающих Goal включил Мохамеда Салаха, Килиана Мбаппе и Роберта Левандовски.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Тибо Куртуа Дани Карвахаль Антонио Рюдигер Вирджил ван Дейк Альфонсо Дэвис Родри Йозуа Киммих Кевин де Брюйне Мохамед Салах Килиан Мбаппе Роберт Левандовски рейтинг символическая сборная Goal.com
Дмитро Олійник Источник: Goal.com
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