Определен лучший голкипер 2020-х. Это не Алиссон и не Мартинес

Известный британский портал Goal обнародовал символическую сборную мирового футбола 2020-х годов.

Позицию голкипера получил звездный страж ворот «Реала» Тибо Куртуа. В защите от Goal разместились Дани Карвахаль, Антонио Рюдигер, Вирджил ван Дейк и Альфонсо Дэвис. В полузащите – Родри, Йозуа Киммих и Кевин де Брюйне.

В тройку нападающих Goal включил Мохамеда Салаха, Килиана Мбаппе и Роберта Левандовски.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.