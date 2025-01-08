Канарейки. Украинская футболистка подписала контракт с клубом из Франции

Голкипер женской сборной Украины Екатерина Боклач стала игроком французского Нанта.

Контракт с 20-летней украинкой рассчитан до 30 июня 2027 года, сообщает официальный сайт канареек.

Предыдущим клубом Боклач был Марсель, за который она выступала в 2023 году, проведя 17 матчей во всех турнирах. Екатерина заменит Эмили Долан на позиции второго вратаря в «Нанте».

Женская команда Нанту готовится к следующему матчу, который состоится 8 января против Генгама. Канарейки занимают 8-е место в турнирной таблице элитного дивизиона Франции.

Для Боклач это уже третий клуб во Франции: раньше она играла за Гренобль (2022–2023) и Марсель (2023–2024). В составе Гренобля Боклач сыграла 19 матчей, шесть из которых провела на ноль. За Марсель провела 17 поединков в воротах.

За сборную Украины Боклач дебютировала в феврале 2024 года, выйдя на замену в матче Лиги наций против Болгарии (3:0). Она также входила в заявку сборной на последние матчи плей-офф отбора на Евро-2025.

20-летняя Екатерина Боклач выступала за украинские клубы: Буковинская Надежда Черновцы, Инвиктус Киев, Ладомир Владимир, а также польский клуб Гурник, армянскую команду Хайаса, французские Гренобль и Марсель.