Вызвана из Марселя. В составе женской сборной Украины произошло изменение
Екатерина Боклач вызвана на сбор команды вместо Дарьи Келюшик
Главный тренер сборной Украины Владимир Пятенко произвел вынужденное изменение в составе накануне матчей плей-офф ЧЕ-2025.
20-летний голкипер Дарья Келюшик из Колоса в преддверии выезда получила повреждения.
Вместо нее вызвана в сборную Украины 20-летний вратарь Екатерина Боклач из французского Марселя.
Сине-желтая команда готовится к решающим матчам квалификации Евро-2025. Наставник сине-желтых рассчитывает на 22 игрока.
Женская сборная Украины в первом раунде плей-офф отбора Евро-2025 встретится с командой Турции.
Первый поединок украинки проведут 25 октября в Стамбуле на арене Эссенлер. Вторая игра пройдет 29 октября в Кишиневе на стадионе Зимбра. Время начала обоих поединков – 18:00 по киевскому времени.
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