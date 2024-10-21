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Чемпионат Европы
21 октября 2024, 20:35 | Обновлено 21 октября 2024, 21:49
202
0

Вызвана из Марселя. В составе женской сборной Украины произошло изменение

Екатерина Боклач вызвана на сбор команды вместо Дарьи Келюшик

21 октября 2024, 20:35 | Обновлено 21 октября 2024, 21:49
202
0
Вызвана из Марселя. В составе женской сборной Украины произошло изменение
УАФ. Екатерина Боклач

Главный тренер сборной Украины Владимир Пятенко произвел вынужденное изменение в составе накануне матчей плей-офф ЧЕ-2025.

20-летний голкипер Дарья Келюшик из Колоса в преддверии выезда получила повреждения.

Вместо нее вызвана в сборную Украины 20-летний вратарь Екатерина Боклач из французского Марселя.

Сине-желтая команда готовится к решающим матчам квалификации Евро-2025. Наставник сине-желтых рассчитывает на 22 игрока.

Женская сборная Украины в первом раунде плей-офф отбора Евро-2025 встретится с командой Турции.

Первый поединок украинки проведут 25 октября в Стамбуле на арене Эссенлер. Вторая игра пройдет 29 октября в Кишиневе на стадионе Зимбра. Время начала обоих поединков – 18:00 по киевскому времени.

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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