Вызвана из Марселя. В составе женской сборной Украины произошло изменение

Главный тренер сборной Украины Владимир Пятенко произвел вынужденное изменение в составе накануне матчей плей-офф ЧЕ-2025.

20-летний голкипер Дарья Келюшик из Колоса в преддверии выезда получила повреждения.

Вместо нее вызвана в сборную Украины 20-летний вратарь Екатерина Боклач из французского Марселя.

Сине-желтая команда готовится к решающим матчам квалификации Евро-2025. Наставник сине-желтых рассчитывает на 22 игрока.

Женская сборная Украины в первом раунде плей-офф отбора Евро-2025 встретится с командой Турции.

Первый поединок украинки проведут 25 октября в Стамбуле на арене Эссенлер. Вторая игра пройдет 29 октября в Кишиневе на стадионе Зимбра. Время начала обоих поединков – 18:00 по киевскому времени.