Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Женская сборная Украины провела тренировку в турецкой Анталии
Чемпионат Европы
21 октября 2024, 16:31 | Обновлено 21 октября 2024, 17:05
105
0

ФОТО. Женская сборная Украины провела тренировку в турецкой Анталии

Сине-желтая команда готовится к решающим матчам квалификации Евро-2025

21 октября 2024, 16:31 | Обновлено 21 октября 2024, 17:05
105
0
ФОТО. Женская сборная Украины провела тренировку в турецкой Анталии
УАФ

Женская сборная Украины по футболу под руководством Владимира Пятенко провела тренировку в турецкой Анталии.

Сине-желтая команда готовится к решающим матчам квалификации Евро-2025. Наставник сине-желтых рассчитывает на 22 игроков.

Женская сборная Украины в первом раунде плей-офф отбора Евро-2025 встретится с командой Турции.

Первый поединок украинки проведут 25 октября в Стамбуле на арене Эсенлер. Вторая игра пройдет 29 октября в Кишиневе на стадионе Зимбру. Время начала обоих поединков – 18:00 по киевскому времени.

ФОТО. Женская сборная Украины провела тренировку в Турции

По теме:
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Толами Бенсон – горячая подруга звезды «Арсенала»
ФОТО. Флойд Мейвезер купил 60 домов в Нью-Йорке одновременно
ФОТО. Новый секс-скандал в АПЛ – владелец клуба приставал к футболистке
женская сборная Украины по футболу фото Владимир Пятенко женская сборная Турции по футболу Турция - Украина чемпионат Европы по футболу среди женщин тренировка
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Жена Усика показала себя во всей красе – очень откровенные кадры!
Бокс | 21 октября 2024, 01:55 2
ВИДЕО. Жена Усика показала себя во всей красе – очень откровенные кадры!
ВИДЕО. Жена Усика показала себя во всей красе – очень откровенные кадры!

Екатерина Усик порадовала своих почитателей новой фотосессией

Определена лучшая команда в истории спорта. Реал – лишь 7-й. Кто лидер?
Футбол | 21 октября 2024, 07:07 7
Определена лучшая команда в истории спорта. Реал – лишь 7-й. Кто лидер?
Определена лучшая команда в истории спорта. Реал – лишь 7-й. Кто лидер?

Первое место рейтинга занял бейсбольный клуб «Нью-Йорк Янкиз»

Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
Футбол | 21.10.2024, 00:44
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
Рух – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 21.10.2024, 11:15
Рух – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Рух – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
АРТЕТА: «Я очень сочувствую Шахтеру. Даже когда разговариваю с Зинченко...»
Футбол | 21.10.2024, 16:49
АРТЕТА: «Я очень сочувствую Шахтеру. Даже когда разговариваю с Зинченко...»
АРТЕТА: «Я очень сочувствую Шахтеру. Даже когда разговариваю с Зинченко...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Ждет большое будущее». Забарного расхвалили после победы над Арсеналом
«Ждет большое будущее». Забарного расхвалили после победы над Арсеналом
19.10.2024, 23:22 12
Футбол
Яркое возвращение в MMA! Нганну нокаутировал Феррейру и получил пояс PFL
Яркое возвращение в MMA! Нганну нокаутировал Феррейру и получил пояс PFL
20.10.2024, 02:10
MMA
Месси обошел Роналду по голам за карьеру без учета забитых мячей с пенальти
Месси обошел Роналду по голам за карьеру без учета забитых мячей с пенальти
20.10.2024, 09:53
Футбол
Мареска советует Мудрику уйти в аренду. Челси нашел подходящий клуб
Мареска советует Мудрику уйти в аренду. Челси нашел подходящий клуб
19.10.2024, 23:18 30
Футбол
Названа лучшая клубная команда в истории футбола. Это не Реал и не МЮ
Названа лучшая клубная команда в истории футбола. Это не Реал и не МЮ
21.10.2024, 05:43 5
Футбол
Шовковский оценил разгром в матче УПЛ и рассказал о проблемах Ярмоленко
Шовковский оценил разгром в матче УПЛ и рассказал о проблемах Ярмоленко
19.10.2024, 17:46 1
Футбол
Оболонь – Динамо – 1:5. Дубль Ваната, автогол Михавко. Обзор матча
Оболонь – Динамо – 1:5. Дубль Ваната, автогол Михавко. Обзор матча
19.10.2024, 18:10
Футбол
Холифилд назвал боксера, который имел более сильный удар, чем у Тайсона
Холифилд назвал боксера, который имел более сильный удар, чем у Тайсона
19.10.2024, 22:43
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем