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Чемпионат Европы
18 октября 2024, 21:59 | Обновлено 18 октября 2024, 22:07
203
0

ФОТО. Женская сборная Украины отправилась в турецкую Анталию

Женская сборная Украины сыграет с Турцией в плей-офф отбора Евро-2025

18 октября 2024, 21:59 | Обновлено 18 октября 2024, 22:07
203
0
ФОТО. Женская сборная Украины отправилась в турецкую Анталию
УАФ

Женская сборная Украины под руководством Владимира Пятенко отправилась в турецкую Анталию, где будет готовиться к матчам первого раунда плей-офф отбора Евро-2025. Наставник сине-желтых рассчитывает на 22 игроков.

Женская сборная Украины в первом раунде плей-офф отбора Евро-2025 встретится с командой Турции. Первый поединок украинки проведут 25 октября в Стамбуле на арене Эсенлер. Второй – 29 октября в Кишиневе на стадионе Зимбру. Время начала обоих поединков – 18:00 по киевскому времени.

По итогам группового этапа квалификации путевки в финальный турнир чемпионата Европы, который будет проходить со 2 по 27 июля 2025 года в Швейцарии, получили по две лучшие команды каждой группы Лиги А: Дания, Англия, Франция, Германия, Исландия, Италия, Нидерланды и Испания. Еще одним участником есть сборная хозяев. Остальные 7 путевок будут разыграны в двух раундах плей-офф (матчи дома и на выезде).

ФОТО. Женская сборная Украины отправилась в турецкую Анталию

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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