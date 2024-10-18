Назван состав женской сборной Украины на матчи плей-офф отбора ЧЕ с Турцией

Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко объявил имена футболисток, которые будут готовиться к матчам первого раунда плей-офф отбора Евро-2025. Наставник сине-желтых рассчитывает на 22 игроков.

Женская сборная Украины в первом раунде плей-офф отбора Евро-2025 встретится с командой Турции. Первый поединок украинки проведут 25 октября в Стамбуле на арене Эсенлер. Второй – 29 октября в Кишиневе на стадионе Зимбру. Время начала обоих поединков – 18:00 по киевскому времени.

По итогам группового этапа квалификации путевки в финальный турнир чемпионата Европы, который будет проходить со 2 по 27 июля 2025 года в Швейцарии, получили по две лучшие команды каждой группы Лиги А: Дания, Англия, Франция, Германия, Исландия, Италия, Нидерланды и Испания. Еще одним участником есть сборная хозяев. Остальные 7 путевок будут разыграны в двух раундах плей-офф (матчи дома и на выезде).

Состав женской сборной Украины

Вратари: Екатерина Самсон («Ворскла» Полтава), Дарья Келюшик (Колос), Дарья Бондарчук («Металлист 1925» Харьков).

Защитники: Екатерина Корсун, Яна Котик, Ирина Подольская (все – «Ворскла» Полтава), Ольга Басанская, Леся Ольхова (обе – «Металлист 1925» Харьков), Любовь Шматко («Фомгет», Турция).

Полузащитники: Виктория Гирин («Ладомир» Владимир), Вероника Андрухив, Даяна Семкив (обе – «Колос» Ковалевка), Яна Калинина («Ворскла» Полтава), Елизавета Молодюк, Тамила Химич, Юлия Шевчук, Дарья Апанащенко, Натия Панцулая, Анна Петрик (все – «Металлист 1925» Харьков), Николь Козлова («Глазго Сити», Шотландия).

Нападающие: Роксолана Кравчук («Ворскла» Полтава), Ольга Овдийчук («Фомгет», Турция), Инна Глущенко («Ницца», Франция).