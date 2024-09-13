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Чемпионат Европы
13 сентября 2024, 22:23 | Обновлено 13 сентября 2024, 22:31
134
0

Определено, где пройдет матч отбора к женскому ЧЕ между Турцией и Украиной

Первая игра плей-офф состояится 25 октября в турецком городе Диярбакыр

13 сентября 2024, 22:23 | Обновлено 13 сентября 2024, 22:31
134
0
Определено, где пройдет матч отбора к женскому ЧЕ между Турцией и Украиной

Определено место проведения первого поединка национальной женской сборной Украины в первом раунде плей-офф Евро-2025.

В групповом этапе квалификации на женское Евро-2025 Украина заняла второе место группы B. Сине-желтые попали в плей-офф отбора в статусе сеяной команды. Теперь сборная должна преодолеть двух соперниц, чтобы выйти в финальную часть турнира.

Первым оппонентом Украины станет сборная Турции, с которой команда сыграет в формате 2-матчевого противостояния. Победитель этого противостояния попадет в финальный 2-й раунд плей-офф за выход на Евро-2025, где соперницами будут либо Греция, либо Бельгия.

Первый поединок Турция – Украина команды сыграют 25 октября 2024 года в турецком городе Диярбакыр, на одноименном стадионе, способном принять на своих трибунах около 33 тысяч зрителей. Время начала будет сообщено дополнительно.

В одном пути команды, занявшие третье и четвертое места в Лиге А, сыграют с победителями групп и тремя лучшими командами, занявшими вторые места в Лиге С. 8 победителей выйдут во второй раунд.

В другом пути победители групп (кроме Швейцарии) и три лучших коллектива, занявшие вторые места в Лиге B, сыграют с худшей второй командой, четырьмя сборными, занявшими третьи места, и лучшим четвертым коллективом в Лиге B. 6 победителей выйдут во второй раунд.

Во втором раунде плей-офф 14 сборных разыграют 7 путевок в финальный турнир Евро-2025, где в общей сложности выступят 16 команд-участников. Жеребьевка финального турнира состоится 16 декабря.

Евро-2025 среди женщин. Плей-офф отбора

Первый раунд (23–29 октября)

Путь 1

  • Румыния – Польша
  • Греция – Бельгия
  • Черногория – Финляндия
  • Грузия – Ирландия
  • Словения – Австрия
  • Люксембург – Швеция
  • беларусь – Чехия
  • Албания – Норвегия

Путь 2

  • Турция – Украина
  • Хорватия – Северная Ирландия
  • Босния и Герцеговина – Сербия
  • Азербайджан – Португалия
  • Венгрия – Шотландия
  • Словакия – Уэльс

Второй раунд (27 ноября – 3 декабря)

  • Азербайджан / Португалия – беларусь / Чехия
  • Венгрия / Шотландия – Черногория / Финляндия
  • Турция / Украина – Греция / Бельгия
  • Словакия / Уэльс – Грузия / Ирландия
  • Румыния / Польша – Словения / Австрия
  • Хорватия / Северная Ирландия – Албания / Норвегия
  • Босния и Герцеговина / Сербия – Люксембург / Швеция
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Николай Степанов Источник: Всеукраинская Ассоциация женского футбола
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