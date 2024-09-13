Определено, где пройдет матч отбора к женскому ЧЕ между Турцией и Украиной
Первая игра плей-офф состояится 25 октября в турецком городе Диярбакыр
Определено место проведения первого поединка национальной женской сборной Украины в первом раунде плей-офф Евро-2025.
В групповом этапе квалификации на женское Евро-2025 Украина заняла второе место группы B. Сине-желтые попали в плей-офф отбора в статусе сеяной команды. Теперь сборная должна преодолеть двух соперниц, чтобы выйти в финальную часть турнира.
Первым оппонентом Украины станет сборная Турции, с которой команда сыграет в формате 2-матчевого противостояния. Победитель этого противостояния попадет в финальный 2-й раунд плей-офф за выход на Евро-2025, где соперницами будут либо Греция, либо Бельгия.
Первый поединок Турция – Украина команды сыграют 25 октября 2024 года в турецком городе Диярбакыр, на одноименном стадионе, способном принять на своих трибунах около 33 тысяч зрителей. Время начала будет сообщено дополнительно.
В одном пути команды, занявшие третье и четвертое места в Лиге А, сыграют с победителями групп и тремя лучшими командами, занявшими вторые места в Лиге С. 8 победителей выйдут во второй раунд.
В другом пути победители групп (кроме Швейцарии) и три лучших коллектива, занявшие вторые места в Лиге B, сыграют с худшей второй командой, четырьмя сборными, занявшими третьи места, и лучшим четвертым коллективом в Лиге B. 6 победителей выйдут во второй раунд.
Во втором раунде плей-офф 14 сборных разыграют 7 путевок в финальный турнир Евро-2025, где в общей сложности выступят 16 команд-участников. Жеребьевка финального турнира состоится 16 декабря.
Евро-2025 среди женщин. Плей-офф отбора
Первый раунд (23–29 октября)
Путь 1
- Румыния – Польша
- Греция – Бельгия
- Черногория – Финляндия
- Грузия – Ирландия
- Словения – Австрия
- Люксембург – Швеция
- беларусь – Чехия
- Албания – Норвегия
Путь 2
- Турция – Украина
- Хорватия – Северная Ирландия
- Босния и Герцеговина – Сербия
- Азербайджан – Португалия
- Венгрия – Шотландия
- Словакия – Уэльс
Второй раунд (27 ноября – 3 декабря)
- Азербайджан / Португалия – беларусь / Чехия
- Венгрия / Шотландия – Черногория / Финляндия
- Турция / Украина – Греция / Бельгия
- Словакия / Уэльс – Грузия / Ирландия
- Румыния / Польша – Словения / Австрия
- Хорватия / Северная Ирландия – Албания / Норвегия
- Босния и Герцеговина / Сербия – Люксембург / Швеция
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