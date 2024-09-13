Определено, где пройдет матч отбора к женскому ЧЕ между Турцией и Украиной

Определено место проведения первого поединка национальной женской сборной Украины в первом раунде плей-офф Евро-2025.

В групповом этапе квалификации на женское Евро-2025 Украина заняла второе место группы B. Сине-желтые попали в плей-офф отбора в статусе сеяной команды. Теперь сборная должна преодолеть двух соперниц, чтобы выйти в финальную часть турнира.

Первым оппонентом Украины станет сборная Турции, с которой команда сыграет в формате 2-матчевого противостояния. Победитель этого противостояния попадет в финальный 2-й раунд плей-офф за выход на Евро-2025, где соперницами будут либо Греция, либо Бельгия.

Первый поединок Турция – Украина команды сыграют 25 октября 2024 года в турецком городе Диярбакыр, на одноименном стадионе, способном принять на своих трибунах около 33 тысяч зрителей. Время начала будет сообщено дополнительно.

В одном пути команды, занявшие третье и четвертое места в Лиге А, сыграют с победителями групп и тремя лучшими командами, занявшими вторые места в Лиге С. 8 победителей выйдут во второй раунд.

В другом пути победители групп (кроме Швейцарии) и три лучших коллектива, занявшие вторые места в Лиге B, сыграют с худшей второй командой, четырьмя сборными, занявшими третьи места, и лучшим четвертым коллективом в Лиге B. 6 победителей выйдут во второй раунд.

Во втором раунде плей-офф 14 сборных разыграют 7 путевок в финальный турнир Евро-2025, где в общей сложности выступят 16 команд-участников. Жеребьевка финального турнира состоится 16 декабря.

Евро-2025 среди женщин. Плей-офф отбора

Первый раунд (23–29 октября)

Путь 1

Румыния – Польша

Греция – Бельгия

Черногория – Финляндия

Грузия – Ирландия

Словения – Австрия

Люксембург – Швеция

беларусь – Чехия

Албания – Норвегия

Путь 2

Турция – Украина

Хорватия – Северная Ирландия

Босния и Герцеговина – Сербия

Азербайджан – Португалия

Венгрия – Шотландия

Словакия – Уэльс

Второй раунд (27 ноября – 3 декабря)