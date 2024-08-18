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Чемпионат Европы
18 августа 2024, 17:23 | Обновлено 18 августа 2024, 17:39
195
0

Когда сыграет Украина? Стали известны даты матчей плей-офф женского ЧЕ-2025

Матчи женских сборных Украины и Турции пройдут 25 и 29 октября

18 августа 2024, 17:23 | Обновлено 18 августа 2024, 17:39
195
0
Когда сыграет Украина? Стали известны даты матчей плей-офф женского ЧЕ-2025
УАФ

Стали известны даты матчей первого раунда плей-офф отбора Евро-2025 среди женских команд с участием сборной Украины.

Первый поединок, в Турции, состоится 25 октября, а ответный матч, номинально домашний для Украины, запланирован на 29 октября. О местах встреч будет сообщено позже.

По итогам группового этапа квалификации путевки в финальный турнир чемпионата Европы, который пройдет со 2 по 27 июля 2025 года в Швейцарии, получили по две лучшие команды каждой группы Лиги А: Дания, Англия, Франция, Германия, Исландия, Италия, Нидерланды и Испания. Еще одним участником является сборная хозяев. Остальные 7 путевок будут разыграны в двух раундах плей-офф (матчи дома и на выезде).

В одном пути команды, занявшие третье и четвертое места в Лиге А, сыграют с победителями групп и тремя лучшими командами, занявшими вторые места в Лиге С. Восемь победителей выйдут во второй раунд.

В другом пути победители групп (кроме Швейцарии) и три лучших коллектива, занявшие вторые места в Лиге B, сыграют с худшей второй командой, четырьмя сборными, занявшими третьи места, и лучшим четвертым коллективом в Лиге B. Шесть победителей выйдут во второй раунд.

Во втором раунде плей-офф 14 сборных разыграют 7 путевок в финальный турнир Евро-2025, где в общей сложности будут выступить 16 участников. Жеребьевка финального турнира состоится 16 декабря.

Плей-офф отбора Евро-2025 среди женских команд

Первый раунд (23–29 октября)

Путь 1

  • Румыния – Польша
  • Греция – Бельгия
  • Черногория – Финляндия
  • Грузия – Ирландия
  • Словения – Австрия
  • Люксембург – Швеция
  • беларусь – Чехия
  • Албания – Норвегия

Путь 2

  • Турция – Украина
  • Хорватия – Северная Ирландия
  • Босния и Герцеговина – Сербия
  • Азербайджан – Португалия
  • Венгрия – Шотландия
  • Словакия – Уэльс

Второй раунд (27 ноября – 3 декабря)

  • Азербайджан / Португалия – беларусь / Чехия
  • Венгрия / Шотландия – Черногория / Финляндия
  • Турция / Украина – Греция / Бельгия
  • Словакия / Уэльс – Грузия / Ирландия
  • Румыния / Польша – Словения / Австрия
  • Хорватия / Северная Ирландия – Албания / Норвегия
  • Босния и Герцеговина / Сербия – Люксембург / Швеция

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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