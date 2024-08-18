Когда сыграет Украина? Стали известны даты матчей плей-офф женского ЧЕ-2025

Стали известны даты матчей первого раунда плей-офф отбора Евро-2025 среди женских команд с участием сборной Украины.

Первый поединок, в Турции, состоится 25 октября, а ответный матч, номинально домашний для Украины, запланирован на 29 октября. О местах встреч будет сообщено позже.

По итогам группового этапа квалификации путевки в финальный турнир чемпионата Европы, который пройдет со 2 по 27 июля 2025 года в Швейцарии, получили по две лучшие команды каждой группы Лиги А: Дания, Англия, Франция, Германия, Исландия, Италия, Нидерланды и Испания. Еще одним участником является сборная хозяев. Остальные 7 путевок будут разыграны в двух раундах плей-офф (матчи дома и на выезде).

В одном пути команды, занявшие третье и четвертое места в Лиге А, сыграют с победителями групп и тремя лучшими командами, занявшими вторые места в Лиге С. Восемь победителей выйдут во второй раунд.

В другом пути победители групп (кроме Швейцарии) и три лучших коллектива, занявшие вторые места в Лиге B, сыграют с худшей второй командой, четырьмя сборными, занявшими третьи места, и лучшим четвертым коллективом в Лиге B. Шесть победителей выйдут во второй раунд.

Во втором раунде плей-офф 14 сборных разыграют 7 путевок в финальный турнир Евро-2025, где в общей сложности будут выступить 16 участников. Жеребьевка финального турнира состоится 16 декабря.

Плей-офф отбора Евро-2025 среди женских команд

Первый раунд (23–29 октября)

Путь 1

Румыния – Польша

Греция – Бельгия

Черногория – Финляндия

Грузия – Ирландия

Словения – Австрия

Люксембург – Швеция

беларусь – Чехия

Албания – Норвегия

Путь 2

Турция – Украина

Хорватия – Северная Ирландия

Босния и Герцеговина – Сербия

Азербайджан – Португалия

Венгрия – Шотландия

Словакия – Уэльс

Второй раунд (27 ноября – 3 декабря)