Сборная Украины узнала соперника. Жеребьевка плей-офф отбора ЧЕ-2025
Украинки проведут матчи с Турцией, а затем с Грецией или Бельгией
19 июля в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка двух раундов плей-офф отбора Евро-2025 по футболу среди женских команд, в котором приняла участие и сборная Украины.
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По итогам группового этапа квалификации путевки в финальный турнир чемпионата Европы, который пройдет со 2 по 27 июля 2025 года в Швейцарии, получили по две лучшие команды каждой группы Лиги А – Дания, Англия, Франция, Германия, Исландия, Италия, Нидерланды и Испания. Еще одним участником является сборная хозяев (Швейцария). Остальные 7 путевок будут разыграны в двух раундах плей-офф (матчи дома и на выезде).
По итогам жеребьевки соперником Украины в первом раунде плей-офф стала команда Турции. Первый матч сине-желтая команда под руководством Владимира Пятенко проведет на выезде, а ответный – условно дома. Победитель этого противостояния во втором раунде сыграет против лучшего в паре Греция – Бельгия.
Первый раунд плей-офф состоится 23–29 октября. В одном пути команды, занявшие третье и четвертое места в Лиге А, сыграют с победителями групп и тремя лучшими командами, занявшими вторые места в Лиге С. 8 победителей выйдут во второй раунд.
В другом пути победители групп (кроме Швейцарии) и три лучших коллектива, занявшие вторые места в Лиге B, сыграют с худшей второй командой, четырьмя сборными, занявшими третьи места, и лучшим четвертым коллективом в Лиге B. Шесть победителей выйдут во второй раунд.
Во втором раунде плей-офф (27 ноября – 3 декабря) 14 сборных разыграют 7 путевок в финальный турнир Евро-2025, где в общей сложности должны выступить 16 участников.
Жеребьевка финального турнира состоится 16 декабря.
Плей-офф отбора к женскому Евро-2025
Первый раунд (23–29 октября)
Путь 1
- Румыния – Польша
- Греция – Бельгия
- Черногория – Финляндия
- Грузия – Ирландия
- Словения – Австрия
- Люксембург – Швеция
- беларусь – Чехия
- Албания – Норвегия
Путь 2
- Турция – Украина
- Хорватия – Северная Ирландия
- Босния и Герцеговина – Сербия
- Азербайджан – Португалия
- Венгрия – Шотландия
- Словакия – Уэльс
Второй раунд (27 ноября – 3 декабря)
- Азербайджан / Португалия – беларусь / Чехия
- Венгрия / Шотландия – Черногория / Финляндия
- Турция / Украина – Греция / Бельгия
- Словакия / Уэльс – Грузия / Ирландия
- Румыния / Польша – Словения / Австрия
- Хорватия / Северная Ирландия – Албания / Норвегия
- Босния и Герцеговина / Сербия – Люксембург / Швеция
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