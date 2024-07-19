Сборная Украины узнала соперника. Жеребьевка плей-офф отбора ЧЕ-2025

19 июля в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка двух раундов плей-офф отбора Евро-2025 по футболу среди женских команд, в котором приняла участие и сборная Украины.

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По итогам группового этапа квалификации путевки в финальный турнир чемпионата Европы, который пройдет со 2 по 27 июля 2025 года в Швейцарии, получили по две лучшие команды каждой группы Лиги А – Дания, Англия, Франция, Германия, Исландия, Италия, Нидерланды и Испания. Еще одним участником является сборная хозяев (Швейцария). Остальные 7 путевок будут разыграны в двух раундах плей-офф (матчи дома и на выезде).

По итогам жеребьевки соперником Украины в первом раунде плей-офф стала команда Турции. Первый матч сине-желтая команда под руководством Владимира Пятенко проведет на выезде, а ответный – условно дома. Победитель этого противостояния во втором раунде сыграет против лучшего в паре Греция – Бельгия.

Первый раунд плей-офф состоится 23–29 октября. В одном пути команды, занявшие третье и четвертое места в Лиге А, сыграют с победителями групп и тремя лучшими командами, занявшими вторые места в Лиге С. 8 победителей выйдут во второй раунд.

В другом пути победители групп (кроме Швейцарии) и три лучших коллектива, занявшие вторые места в Лиге B, сыграют с худшей второй командой, четырьмя сборными, занявшими третьи места, и лучшим четвертым коллективом в Лиге B. Шесть победителей выйдут во второй раунд.

Во втором раунде плей-офф (27 ноября – 3 декабря) 14 сборных разыграют 7 путевок в финальный турнир Евро-2025, где в общей сложности должны выступить 16 участников.

Жеребьевка финального турнира состоится 16 декабря.

Плей-офф отбора к женскому Евро-2025

Первый раунд (23–29 октября)

Путь 1

Румыния – Польша

Греция – Бельгия

Черногория – Финляндия

Грузия – Ирландия

Словения – Австрия

Люксембург – Швеция

беларусь – Чехия

Албания – Норвегия

Путь 2

Турция – Украина

Хорватия – Северная Ирландия

Босния и Герцеговина – Сербия

Азербайджан – Португалия

Венгрия – Шотландия

Словакия – Уэльс

Второй раунд (27 ноября – 3 декабря)