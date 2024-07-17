Украинки – сеяные. Сине-желтые имеют 6 вариантов соперника в плей-офф ЧЕ

Женская сборная Украины после победы над Хорватией (2:0) финишировала на втором месте в группе отбора к Евро-2025.

Украинская команда ждет жеребьевку плей-офф, которая состоится 19 июля в 14:00 по киевскому времени.

По итогам группового этапа квалификации путевки в финальный турнир чемпионата Европы, который будет проходить со 2 по 27 июля 2025 года в Швейцарии, получили по две лучшие команды каждой группы Лиги А – Дания, Англия, Франция, Германия, Исландия, Италия, Нидерланды и Испания. Еще одним участником является сборная хозяев (Швейцария).

Участники финального турнира ЧЕ-2025 среди женщин

Остальные семь путевок будут разыграны в двух раундах плей-офф (сеянные команды ответный матч будут проводить дома).

Потенциальные соперники Украины:

Турция, Хорватия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Словакия, Азербайджан

Плей-офф отбора к женскому Евро-2025

Первый раунд (23–29 октября)

В одном пути команды, занявшие третье и четвертое места в Лиге А, сыграют с победителями групп и тремя лучшими командами, занявшими вторые места в Лиге С. 8 победителей выйдут во второй раунд.

Сеяные : Австрия, Бельгия, Чехия, Финляндия, Норвегия, Польша, Ирландия, Швеция.

: Австрия, Бельгия, Чехия, Финляндия, Норвегия, Польша, Ирландия, Швеция. Несеяные: Албания, беларусь, Грузия, Греция, Люксембург, Черногория, Румыния, Словения.

В другом пути победители групп (кроме Швейцарии) и три лучших коллектива, занявшие вторые места в Лиге B, сыграют с худшей второй командой, четырьмя сборными, занявшими третьи места, и лучшим четвертым коллективом в Лиге B. Шесть победителей выйдут во второй раунд .

Сеяные : Португалия, Шотландия, Уэльс, Сербия, Украина , Северная Ирландия.

: Португалия, Шотландия, Уэльс, Сербия, , Северная Ирландия. Несеяные: Турция, Хорватия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Словакия, Азербайджан.

Второй раунд (27 ноября – 3 декабря)

Во втором раунде плей-офф 14 сборных разыграют 7 путевок в финальный турнир Евро-2025, где будут выступать 16 команд-участников.

Жеребьевка финального турнира состоится 16 декабря.