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Чемпионат Европы
16 июля 2024, 22:50 | Обновлено 16 июля 2024, 23:00
1037
0

Украина – на 2-м месте. Итоговые таблицы квалификации женского Евро-2025

Сине-желтые обыграли Хорватию и стали вторыми в группе, после Уэльса

16 июля 2024, 22:50 | Обновлено 16 июля 2024, 23:00
1037
0
Украина – на 2-м месте. Итоговые таблицы квалификации женского Евро-2025
УАФ

Женская сборная Украины успешно провела домашний матч 6-го тура группового этапа отбора в Евро-2025 против Хорватии.

Матч прошел 16 июля в 20:00 в Скопье, столице Северной Македонии.

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В последнем 6-м туре 16 июля играли: Уэльс – Косово – 2:0, Украина – Хорватия – 2:0.

Сине-желтым нужна была победа, чтобы занять второе место в группе, дающей выход на менее сильных соперников в плей-офф. Сборная Украины добилась победы (2:0) благодаря голам Екатерины Корсун (31 мин) и Роксоланы Кравчук (35 мин).

Сборная Украины заняла 2-е место (11 очков) и вышла в плей-офф квалификации Евро-2025. Впереди в группе: Уэльс (14), далее следуют Хорватия (9), Косово (0).

Квалификация Евро-2025 (женщины)

6-й тур. 16 июля

Группа B4. Скопье

Украина – Хорватия – 2:0

Голы: Корсун, 31, Кравчук, 35

Турнирная таблица

Лига A

  • Дания – Чехия – 2:0
  • Ирландия – Франция – 3:1
  • Испания – Бельгия – 2:0
  • Италия – Финляндия – 4:0
  • Германия – Австрия – 4:0
  • Норвегия – Нидерланды – 1:1
  • Польша – Исландия – 0:1
  • Швеция – Англия – 0:0

Лига B

  • Израиль – Словакия – 2:2
  • Северная Ирландия – Босния и Герцеговина – 2:0
  • Португалия – Мальта – 3:1
  • Венгрия – Турция – 1:4
  • Уэльс – Косово – 2:0
  • Украина – Хорватия – 2:0
  • Швейцария – Азербайджан – 3:0
  • Шотландия – Сербия – 1:0

Лига C

  • Андорра – Фарерские острова – 0:4
  • Беларусь – Кипр – 5:0
  • Болгария – Казахстан – 0:0
  • Эстония – Люксембург – 1:1
  • Латвия – Молдова – 2:1
  • Литва – Грузия – 0:1
  • Румыния – Армения – 3:1
  • Словения – Северная Македония – 4:0
  • Черногория – Греция – 2:3

Турнирные таблицы

Лига A

Лига B

Лига C

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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