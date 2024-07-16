Украина – на 2-м месте. Итоговые таблицы квалификации женского Евро-2025
Сине-желтые обыграли Хорватию и стали вторыми в группе, после Уэльса
Женская сборная Украины успешно провела домашний матч 6-го тура группового этапа отбора в Евро-2025 против Хорватии.
Матч прошел 16 июля в 20:00 в Скопье, столице Северной Македонии.
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В последнем 6-м туре 16 июля играли: Уэльс – Косово – 2:0, Украина – Хорватия – 2:0.
Сине-желтым нужна была победа, чтобы занять второе место в группе, дающей выход на менее сильных соперников в плей-офф. Сборная Украины добилась победы (2:0) благодаря голам Екатерины Корсун (31 мин) и Роксоланы Кравчук (35 мин).
Сборная Украины заняла 2-е место (11 очков) и вышла в плей-офф квалификации Евро-2025. Впереди в группе: Уэльс (14), далее следуют Хорватия (9), Косово (0).
Квалификация Евро-2025 (женщины)
6-й тур. 16 июля
Группа B4. Скопье
Украина – Хорватия – 2:0
Голы: Корсун, 31, Кравчук, 35
Турнирная таблица
Лига A
- Дания – Чехия – 2:0
- Ирландия – Франция – 3:1
- Испания – Бельгия – 2:0
- Италия – Финляндия – 4:0
- Германия – Австрия – 4:0
- Норвегия – Нидерланды – 1:1
- Польша – Исландия – 0:1
- Швеция – Англия – 0:0
Лига B
- Израиль – Словакия – 2:2
- Северная Ирландия – Босния и Герцеговина – 2:0
- Португалия – Мальта – 3:1
- Венгрия – Турция – 1:4
- Уэльс – Косово – 2:0
- Украина – Хорватия – 2:0
- Швейцария – Азербайджан – 3:0
- Шотландия – Сербия – 1:0
Лига C
- Андорра – Фарерские острова – 0:4
- Беларусь – Кипр – 5:0
- Болгария – Казахстан – 0:0
- Эстония – Люксембург – 1:1
- Латвия – Молдова – 2:1
- Литва – Грузия – 0:1
- Румыния – Армения – 3:1
- Словения – Северная Македония – 4:0
- Черногория – Греция – 2:3
Турнирные таблицы
Лига A
Лига B
Лига C
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