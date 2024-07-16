Украина – Хорватия – 2:0. Отбор к женскому Евро-2025. Видео голов и обзор
Сборная Украины заняла второе место в группе B4
Женская сборная Украины успешно провела домашний матч 6 тура группового этапа отбора к Евро-2025 против Хорватии.
Матч прошел 16 июля в 20:00 в Скопье, столице Северной Македонии.
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В последнем 6-м туре 16 июля играли: Уэльс – Косово – 2:0, Украина – Хорватия – 2:0.
Сине-желтым нужна была победа, чтобы занять второе место в группе, дающей выход на менее сильных соперников в плей-офф. Сборная Украины добилась победы (2:0) благодаря голам Екатерины Корсун (31 мин) и Роксоланы Кравчук (35 мин).
Сборная Украины заняла 2-е место (11 очков) и вышла в плей-офф квалификации Евро-2025. Впереди в группе: Уэльс (14), далее следуют Хорватия (9), Косово (0).
Квалификация Евро-2025 (женщины)
Группа B4. 6-й тур. 16 июля. Скопье
Украина – Хорватия – 2:0
Голы: Корсун, 31, Кравчук, 35
Турнирная таблица
ГОЛ! 1:0. Екатерина Корсун, 31 мин.
ГОЛ! 2:0. Роксолана Кравчук, 35 мин.
Видеозапись матча
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