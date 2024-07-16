Голы Корсун и Кравчук. Женская сборная Украины переиграла Хорватию

Состоялся последний тур отбора на женский чемпионат Европы, в которм встречались сборные Украины и Хорватии. Игра проходила в Северной Македонии.

В случае победы Украина занимала бы второе место и в плей-офф могла бы получить более простого соперника. Третье место также давало возможность продолжить борьбу за чемпионат Европы, но украинкам нажо было постараться обойти своих оппоненток в очной встрече.

И подопечные Владимира Пятенко уверенно справились со своей задачей, практически ничего не дав сделать соперницам. Сами же забили дважды в первом тайме – Андрухив и Калинина поочередно ассистировали соответственно Корсун и Кравчук. Стоит отметить именно Веронику Андрухив, которая провела сильный матч и неоднократно качественно навешивала или простреливала в штрафную соперниц, однако ее передачи удалось конвертировать в гол только раз.

Во втором тайме команды откровенно доигрывали, потому счет не изменился. Украина набрала 11 очков, обошла Хорватию и теперь еще будет иметь двухматчевую дуэль за право выхода на чемпионат Европы с потенциально более слабым соперником, чем мог бы быть в случае занятия третьего места.

Отбор на чемпионат Европы среди женщин. Группа В4. 6 тур

Украина – Хорватия – 2:0

Голы: Корсун, 30, Кравчук, 35

Предупреждения: Кравчук, 33, Глущенко, 87 – Крзнарич, 43, Дучич, 54

Украина: Келюшик – Корсун, Апанащенко (Котик, 90+2), Люб. Шматко, Басанская – Петрик (Молодюк, 82), Химич – Андрухив, Калинина (Семкив, 82), Овдийчук (Глущенко, 74) – Кравчук (Козлова, 46)

Хорватия: Бачич – Дучич, Навркла, Врачевич, Еленчич – Слипчевич (Люштина, 46), Крзнарич – Маркович, Лубина, Микулица (Лойна, 46) – Пезель (Ченравац, 46)

Арбитр: Луиз Томпсон (Северная Ирландия)

Тренировочный центр ФФМ (Скопье, Северная Македония)

УКРАИНА - ХОРВАТИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА