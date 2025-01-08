ТЮТЮНОВ: «Задача Шахтера U-19 – пройти как можно дальше в Юношеской лиге»

Полузащитник «Шахтера» U-19 Владислав Тютюнов рассказал о том, как провел отпуск:

– Новогодние праздники прошли в кругу семьи. Возвращаюсь к работе после отпуска в отличном настроении и с нетерпением жду, когда снова выйду на футбольное поле.

– Как оцениваешь свое физическое состояние после отдыха и успел ли восстановиться перед началом второй части сезона?

– Считаю, что нахожусь в хорошем физическом состоянии, ведь в отпуске почти каждый день посещал тренажерный зал и выполнял беговую программу, которую прислал тренерский штаб. Также проводил время в кругу семьи и друзей, поэтому времени на восстановление было достаточно.

– Какие цели ставишь себе во второй части сезона и чего ждешь от сборов?

– Ожидания от сборов только положительные, и я понимаю, что сначала много внимания будет уделяться беговой работе для восстановления надлежащей физической формы. Цели ставлю себе только самые высокие – пройти как можно дальше в Юношеской лиге УЕФА и, конечно, завоевать чемпионство в юношеском первенстве. Если говорить об индивидуальных задачах, то хочу улучшить собственную результативность, ведь стараюсь забивать и ассистировать в каждой игре, а также совершенствовать защитные навыки.