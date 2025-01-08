Шахтер забил наибольше голов в первой части сезона УПЛ. Кто еще в топ-3?

Донецкий «Шахтер» забил наибольше голов в первой половине УПЛ текущего сезона 2024/25.

Подопечные Марино Пушича сыграли 16 матчей и забили больше всего среди всех команд – 41 мяч.

В топ-3 по этому показателю вошли «Динамо» (37) и «Александрия» (26).

Читайте также: Названа наиболее возрастная команда в текущем сезоне УПЛ

🏆 Турнирная таблица УПЛ