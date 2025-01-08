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  4. Шахтер забил наибольше голов в первой части сезона УПЛ. Кто еще в топ-3?
Украина. Премьер лига
08 января 2025, 04:23 | Обновлено 08 января 2025, 04:40
56
0

Шахтер забил наибольше голов в первой части сезона УПЛ. Кто еще в топ-3?

В топ-тройку по этому показателю также вошли «Динамо» и «Александрия»

08 января 2025, 04:23 | Обновлено 08 января 2025, 04:40
56
0
Шахтер забил наибольше голов в первой части сезона УПЛ. Кто еще в топ-3?
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» забил наибольше голов в первой половине УПЛ текущего сезона 2024/25.

Подопечные Марино Пушича сыграли 16 матчей и забили больше всего среди всех команд – 41 мяч.

В топ-3 по этому показателю вошли «Динамо» (37) и «Александрия» (26).

🏆 Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 17 13 4 0 37 - 11 43
2 Александрия 17 11 5 1 26 - 12 38
3 Шахтер Донецк 16 10 3 3 41 - 15 33
4 Кривбасс 16 9 4 3 22 - 13 31
5 Полесье 17 7 6 4 24 - 16 27
6 Карпаты Львов 17 7 3 7 22 - 21 24
7 Рух Львов 17 5 8 4 21 - 14 23
8 Заря 16 7 1 8 18 - 20 22
9 Верес 17 4 7 6 17 - 24 19
10 ЛНЗ Черкассы 17 5 4 8 18 - 26 19
11 Колос К 17 3 9 5 11 - 12 18
12 Ворскла 17 4 4 9 15 - 25 16
13 Левый берег 17 4 4 9 9 - 20 16
14 Оболонь 17 3 5 9 10 - 29 14
15 Черноморец 17 3 3 11 11 - 25 12
16 Ингулец 16 1 6 9 12 - 31 9
Полная таблица

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Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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