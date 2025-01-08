Украина. Премьер лига08 января 2025, 04:23 | Обновлено 08 января 2025, 04:40
56
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Шахтер забил наибольше голов в первой части сезона УПЛ. Кто еще в топ-3?
В топ-тройку по этому показателю также вошли «Динамо» и «Александрия»
08 января 2025, 04:23 | Обновлено 08 января 2025, 04:40
56
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Донецкий «Шахтер» забил наибольше голов в первой половине УПЛ текущего сезона 2024/25.
Подопечные Марино Пушича сыграли 16 матчей и забили больше всего среди всех команд – 41 мяч.
В топ-3 по этому показателю вошли «Динамо» (37) и «Александрия» (26).
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🏆 Турнирная таблица УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|17
|13
|4
|0
|37 - 11
|43
|2
|Александрия
|17
|11
|5
|1
|26 - 12
|38
|3
|Шахтер Донецк
|16
|10
|3
|3
|41 - 15
|33
|4
|Кривбасс
|16
|9
|4
|3
|22 - 13
|31
|5
|Полесье
|17
|7
|6
|4
|24 - 16
|27
|6
|Карпаты Львов
|17
|7
|3
|7
|22 - 21
|24
|7
|Рух Львов
|17
|5
|8
|4
|21 - 14
|23
|8
|Заря
|16
|7
|1
|8
|18 - 20
|22
|9
|Верес
|17
|4
|7
|6
|17 - 24
|19
|10
|ЛНЗ Черкассы
|17
|5
|4
|8
|18 - 26
|19
|11
|Колос К
|17
|3
|9
|5
|11 - 12
|18
|12
|Ворскла
|17
|4
|4
|9
|15 - 25
|16
|13
|Левый берег
|17
|4
|4
|9
|9 - 20
|16
|14
|Оболонь
|17
|3
|5
|9
|10 - 29
|14
|15
|Черноморец
|17
|3
|3
|11
|11 - 25
|12
|16
|Ингулец
|16
|1
|6
|9
|12 - 31
|9
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