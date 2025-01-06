Защитник молодежки победителя еврокубка. К Динамо присоединится талант

Грузинский защитник и капитан «Динамо» Тбилиси U-19 Гиорги Мепаришвили пройдет просмотр в киевском «Динамо», сообщает «Динамо Киев от Шурика».

По информации источника, 18-летний футболист присоединится к молодежной команде киевлян и отправится с ней на сборы в Турцию. С основной командой «бело-синих» Гиорги тренироваться не будет.

В текущем сезоне Гиорги Мепаришвили провел 15 матчей на клубном уровне и забил 1 гол.

В 1981 году «Динамо» Тбилиси выиграло Кубок обладателей кубков УЕФА.

Ранее сообщалось о том, что гранд АПЛ нацелился на вратаря «Динамо».