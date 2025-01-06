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  4. Защитник молодежки победителя еврокубка. К Динамо присоединится талант
Украина. Премьер лига
06 января 2025, 17:21 | Обновлено 06 января 2025, 17:57
1970
7

Защитник молодежки победителя еврокубка. К Динамо присоединится талант

Гиорги Мепаришвили пройдет просмотр в киевском клубе

06 января 2025, 17:21 | Обновлено 06 января 2025, 17:57
1970
7
Защитник молодежки победителя еврокубка. К Динамо присоединится талант
Dynamo.Kiev.UA. Гиорги Мепаришвили

Грузинский защитник и капитан «Динамо» Тбилиси U-19 Гиорги Мепаришвили пройдет просмотр в киевском «Динамо», сообщает «Динамо Киев от Шурика».

По информации источника, 18-летний футболист присоединится к молодежной команде киевлян и отправится с ней на сборы в Турцию. С основной командой «бело-синих» Гиорги тренироваться не будет.

В текущем сезоне Гиорги Мепаришвили провел 15 матчей на клубном уровне и забил 1 гол.

В 1981 году «Динамо» Тбилиси выиграло Кубок обладателей кубков УЕФА.

Ранее сообщалось о том, что гранд АПЛ нацелился на вратаря «Динамо».

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Данііл Киріяка Источник: Динамо Киев от Шурика
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Комментарии 7
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Maks23
Редактора плющит...
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+4
Lesovij7
Ахах заголовок бомба. Сколько этих грузин было в Динамо, а заиграл толком только один, 
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+3
contr
Ніщеброди мляя ! Продають Забарних  Циганкових , а беруть шлак ☝️Зато Суркіс в казино Монако ☝️ Ідіоти-менеджери мляяяяя  😫😫😫
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+2
Саша Заливадний
як завжди причмирений заголовок від спірт.юа
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+1
NM16071
Автор заголовна довбень.
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+1
Гнус
Дорогие товарищи! Братья наши Суркисы и партия ОПЗЖ, поздравляют всех болельщиков Динамо с наступающим Рождеством Христовым! И руководство нашей партии, очень хочет, чтобы всегда в ваших бело-голубых сердцах звучал этот гимн.
Стадион, как вулкан, - раскален докрасна
И терпения чаша испита до дна.
Но взорвутся трибуны и выйдите вы 
Гладиаторы поля, герои молвы.
И начнется великая драма, а в ней
Никогда не предскажешь: кто будет сильней.
И скрывая волнение, мудрый стратег
Вместе с нами отчаянно верит в успех.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Это поле от пахоты вашей черно, -
Сколько горького пота впитало оно.
С криком падали вы на траву в забытьи
И как знаки судьбы - были жесты судьи.
Но сегодня игра так похожа на бой.
Надо выстоять, выдержать, вытерпеть боль.
И зубами скрипя, когда сил уже нет,
Пробиваться сквозь терни и к звездам побед.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Пусть фортуна бывает жестокой подчас,
Но она лишь упорнее делала вас.
И жестокие травмы забыть не дадут,
Что победа - награда за каторжный труд.
И опять, как Везувий, ревет стадион,
Снова верит и ждет, и надеется он,
Вьется пламя страстей и волнуется кровь,
И забыв обо всем, мы скандируем вновь:
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Ответить
+1
Фанькин кот
Ха-ха-ха! Какой же он "победитель" еврокубка? Это как у рашыстов: "деды ваевали, можем павтарить"
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0
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