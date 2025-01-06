Защитник молодежки победителя еврокубка. К Динамо присоединится талант
Гиорги Мепаришвили пройдет просмотр в киевском клубе
Грузинский защитник и капитан «Динамо» Тбилиси U-19 Гиорги Мепаришвили пройдет просмотр в киевском «Динамо», сообщает «Динамо Киев от Шурика».
По информации источника, 18-летний футболист присоединится к молодежной команде киевлян и отправится с ней на сборы в Турцию. С основной командой «бело-синих» Гиорги тренироваться не будет.
В текущем сезоне Гиорги Мепаришвили провел 15 матчей на клубном уровне и забил 1 гол.
В 1981 году «Динамо» Тбилиси выиграло Кубок обладателей кубков УЕФА.
Ранее сообщалось о том, что гранд АПЛ нацелился на вратаря «Динамо».
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И терпения чаша испита до дна.
Но взорвутся трибуны и выйдите вы
Гладиаторы поля, герои молвы.
И начнется великая драма, а в ней
Никогда не предскажешь: кто будет сильней.
И скрывая волнение, мудрый стратег
Вместе с нами отчаянно верит в успех.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Это поле от пахоты вашей черно, -
Сколько горького пота впитало оно.
С криком падали вы на траву в забытьи
И как знаки судьбы - были жесты судьи.
Но сегодня игра так похожа на бой.
Надо выстоять, выдержать, вытерпеть боль.
И зубами скрипя, когда сил уже нет,
Пробиваться сквозь терни и к звездам побед.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Пусть фортуна бывает жестокой подчас,
Но она лишь упорнее делала вас.
И жестокие травмы забыть не дадут,
Что победа - награда за каторжный труд.
И опять, как Везувий, ревет стадион,
Снова верит и ждет, и надеется он,
Вьется пламя страстей и волнуется кровь,
И забыв обо всем, мы скандируем вновь:
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!