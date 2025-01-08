Стало известно, когда сборная Украины сыграет с Тунисом в Кубке Дэвиса

Пресс-служба федерации тенниса Украины объявила дату и места проведения матчевого противостояния плей-офф за место в Первой Мировой группы Кубка Дэвиса национальной сборной против команды Туниса.

Поединок состоится 31 января – 1 февраля 2025 года на кортах Courts de tennis de la cité nationale sportive el menzah в столице государства-соперницы Тунисе.

В пятницу встречи начнутся в 11:00, а в субботу – в 10:00. Составы команд будут объявлены со временем.

13–14 сентября в Ларнаке на Кипре сборная Украины проиграла матч против команды Израиля (1:3) в противостоянии Первой Мировой группы, упустив шанс пробиться в плей-офф Квалификации турнира.