Израиль – Украина – 3:1. Крутых проиграл, сборная потерпела общее поражение
В следующем году сыграем в плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса
14 сентября завершилась матчевая встреча Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Израиля и Украины, которая проходила на открытых хардовых кортах в Ларнаке, Кипр.
В четвертом матче первый номер израильской сборной Ишай Олиэль (№463 АТР) переиграл Алексея Крутых из Украины (№493 ATP), добыв победное очко для своей команды.
Кубок Дэвиса. Израиль – Украина
Ишай Олиэль – Алексей Крутых – 6:2, 3:6, 7:6(3)
Отметим, что в финальной партии Алексей подавал на матч и был в двух очках от победы.
Израиль в следующем году сыграет в квалификации к Мировом финалу, сборная Украины – в плей-офф Первой Мировой группы.
13 сентября Александр Овчаренко проиграл Ишаю Олиэлю, а Виталий Сачко уступил Даниэлю Цукерману.
В субботу украинцы выиграли парную встречу, но оформить камбэк не удалось.
Израиль – Украина – 3:1
- Ишай Олиэль – Александр Овчаренко – 0:6, 6:4, 6:4
- Даниэль Цукерман – Виталий Сачко – 6:2, 6:2
- Даниэль Цукерман / Рой Степанов – Алексей Крутых / Илья Белобородко – 5:7, 6:7(7)
- Ишай Олиэль – Алексей Крутых – 6:2, 3:6, 7:6(3)
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