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Кубок Дэвиса
14 сентября 2024, 21:28 | Обновлено 14 сентября 2024, 21:43
455
1

Израиль – Украина – 3:1. Крутых проиграл, сборная потерпела общее поражение

В следующем году сыграем в плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса

14 сентября 2024, 21:28 | Обновлено 14 сентября 2024, 21:43
455
1
Израиль – Украина – 3:1. Крутых проиграл, сборная потерпела общее поражение
ФТУ. Алексей Крутых

14 сентября завершилась матчевая встреча Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Израиля и Украины, которая проходила на открытых хардовых кортах в Ларнаке, Кипр.

В четвертом матче первый номер израильской сборной Ишай Олиэль (№463 АТР) переиграл Алексея Крутых из Украины (№493 ATP), добыв победное очко для своей команды.

Кубок Дэвиса. Израиль – Украина
Ишай Олиэль – Алексей Крутых – 6:2, 3:6, 7:6(3)

Отметим, что в финальной партии Алексей подавал на матч и был в двух очках от победы.

Израиль в следующем году сыграет в квалификации к Мировом финалу, сборная Украины – в плей-офф Первой Мировой группы.

13 сентября Александр Овчаренко проиграл Ишаю Олиэлю, а Виталий Сачко уступил Даниэлю Цукерману.

В субботу украинцы выиграли парную встречу, но оформить камбэк не удалось.

Израиль – Украина – 3:1

  • Ишай Олиэль – Александр Овчаренко – 0:6, 6:4, 6:4
  • Даниэль Цукерман Виталий Сачко – 6:2, 6:2
  • Даниэль Цукерман / Рой Степанов – Алексей Крутых / Илья Белобородко – 5:7, 6:7(7)
  • Ишай Олиэль – Алексей Крутых – 6:2, 3:6, 7:6(3)

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сборная Украины по теннису Алексей Крутых Ишай Олиэль Израиль - Украина Кубок Дэвиса-2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Андрій Заліщук
Крутих хоч в теніс грав сьогодні в порівнянні з вчорашнім днем
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