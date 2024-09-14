Израиль – Украина – 3:1. Крутых проиграл, сборная потерпела общее поражение

14 сентября завершилась матчевая встреча Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Израиля и Украины, которая проходила на открытых хардовых кортах в Ларнаке, Кипр.

В четвертом матче первый номер израильской сборной Ишай Олиэль (№463 АТР) переиграл Алексея Крутых из Украины (№493 ATP), добыв победное очко для своей команды.

Кубок Дэвиса. Израиль – Украина

Ишай Олиэль – Алексей Крутых – 6:2, 3:6, 7:6(3)

Отметим, что в финальной партии Алексей подавал на матч и был в двух очках от победы.

Израиль в следующем году сыграет в квалификации к Мировом финалу, сборная Украины – в плей-офф Первой Мировой группы.

13 сентября Александр Овчаренко проиграл Ишаю Олиэлю, а Виталий Сачко уступил Даниэлю Цукерману.

В субботу украинцы выиграли парную встречу, но оформить камбэк не удалось.

Израиль – Украина – 3:1