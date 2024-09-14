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  4. Израиль – Украина – 2:1. Белобородько и Крутых по-волевому сохранили шансы
Кубок Дэвиса
14 сентября 2024, 18:11 | Обновлено 14 сентября 2024, 18:40
916
1

Израиль – Украина – 2:1. Белобородько и Крутых по-волевому сохранили шансы

Украинцы в двух сетах справились с Цукерманом и Степановым в 3-й игре противостояния КД

14 сентября 2024, 18:11 | Обновлено 14 сентября 2024, 18:40
916
1
Израиль – Украина – 2:1. Белобородько и Крутых по-волевому сохранили шансы
ФТУ. Алексей Крутых и Илья Белобородько

14 сентября продолжается матчевая встреча Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Израиля и Украины, которая проходит на хардовых кортах в Ларнаке, Кипр.

В третьей игре противостояния состоялся парный поединок. Украинцы Илья Белобородько и Алексей Крутых в двух сетах обыграли тандем Даниэль Цукерман / Рой Степанов.

Кубок Дэвиса. Израиль – Украина

Даниэль Цукерман / Рой Степанов (Израиль) – Алексей Крутых / Илья Белобородко (Украина) – 5:7, 6:7 (7:9)

В первой партии украинцы проигрывали 1:4 с двумя брейками. Кроме того, Цукерман и Степанов подавали на сет при 5:4 и имели сетбол, но Алексей и Илья сумели оформить камбек. Во второй партии Крутых и Белобородько также уступали 3:5, но на тай-брейке вырвали победу и закрыли матч.

Сборная Украины по теннису добыла первое очко в матчевом противостоянии против команды Израиля.

13 сентября Александр Овчаренко проиграл Ишаю Олиэлю, а Виталий Сачко уступил Даниэлю Цукерману.

Далее запланирована встреча Овчаренко и Цукермана. Однако капитаны команд оставляют право за собой произвести замены.

Израиль – Украина – 2:1

  • Ишай Олиэль – Александр Овчаренко – 0:6, 6:4, 6:4
  • Даниэль Цукерман – Виталий Сачко – 6:2, 6:2
  • Даниэль Цукерман / Рой Степанов – Алексей Крутых / Илья Белобородко – 5:7, 6:7 (7:9)

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Финал Кубка Дэвиса 2024. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Алексей Крутых Илья Белобородько Даниэль Цукерман Рой Степанов Кубок Дэвиса-2024 сборная Украины по теннису сборная Израиля по теннису Израиль - Украина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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C.Пеклов
момент істини настає,козаки чи ні?
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