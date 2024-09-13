Израиль – Украина – 2:0. Лидера разгромили. Сачко проиграл Цукерману

13 сентября стартовала матчевая встреча Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Израиля и Украины, которая проходит на хардовых кортах в Ларнаке, Кипр.

Вторыми на корт вышли Виталий Сачко (Украина, №386 ATP) и Даниэль Цукерман (Израиль, №508 АТР). Игра завершилась разгромным поражением украинца в двух сетах.

Кубок Дэвиса. Израиль – Украина

Даниэль Цукерман (Израиль) – Виталий Сачко (Украина) – 6:2, 6:2

Это была вторая встреча соперников. Цукерман сравнял счет в очных поединках, 1:1.

Ранее Александр Овчаренко уступил Ишаю Олиэлю в трех партиях. Таким образом, команда Израиля повела 2:0 перед вторым и последним игровым днем. 14 сентября запланировано три матча: Даниэль Цукерман / Рой Степанов – Илья Белобородько / Алексей Крутых, Ишай Олиэль – Виталий Сачко, Даниэль Цукерман – Александр Овчаренко.

Израиль – Украина – 2:0