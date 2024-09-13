Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Израиль – Украина – 2:0. Лидера разгромили. Сачко проиграл Цукерману
Кубок Дэвиса
13 сентября 2024, 23:05 | Обновлено 13 сентября 2024, 23:09
996
9

Израиль – Украина – 2:0. Лидера разгромили. Сачко проиграл Цукерману

Виталий во втором поединке матче противостояния Кубка Дэвиса уступил в двух сетах

13 сентября 2024, 23:05 | Обновлено 13 сентября 2024, 23:09
996
9
Израиль – Украина – 2:0. Лидера разгромили. Сачко проиграл Цукерману
ФТУ. Виталий Сачко

13 сентября стартовала матчевая встреча Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Израиля и Украины, которая проходит на хардовых кортах в Ларнаке, Кипр.

Вторыми на корт вышли Виталий Сачко (Украина, №386 ATP) и Даниэль Цукерман (Израиль, №508 АТР). Игра завершилась разгромным поражением украинца в двух сетах.

Кубок Дэвиса. Израиль – Украина

Даниэль Цукерман (Израиль) – Виталий Сачко (Украина) – 6:2, 6:2

Это была вторая встреча соперников. Цукерман сравнял счет в очных поединках, 1:1.

Ранее Александр Овчаренко уступил Ишаю Олиэлю в трех партиях. Таким образом, команда Израиля повела 2:0 перед вторым и последним игровым днем. 14 сентября запланировано три матча: Даниэль Цукерман / Рой Степанов – Илья Белобородько / Алексей Крутых, Ишай Олиэль – Виталий Сачко, Даниэль Цукерман – Александр Овчаренко.

Израиль – Украина – 2:0

  • Ишай Олиэль – Александр Овчаренко – 0:6, 6:4, 6:4
  • Даниэль Цукерман – Виталий Сачко – 6:2, 6:2

По теме:
Даниэль Цукерман – Виталий Сачко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Израиль – Украина – 1:0. Овчаренко повесил баранку, но проиграл в 3 сетах
Ишай Олиэль – Александр Овчаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даниэль Цукерман Виталий Сачко сборная Израиля по теннису сборная Украины по теннису Израиль - Украина Кубок Дэвиса-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бидному приготовиться. Усик заявил о своей новой политичной цели
Бокс | 13 сентября 2024, 11:26 19
Бидному приготовиться. Усик заявил о своей новой политичной цели
Бидному приготовиться. Усик заявил о своей новой политичной цели

Известный украинский боксер хочет стать министром молодежи и спорта

Лидер оступился. Александрия сыграла вничью с Оболонью
Футбол | 13 сентября 2024, 20:02 82
Лидер оступился. Александрия сыграла вничью с Оболонью
Лидер оступился. Александрия сыграла вничью с Оболонью

Сергей Шищенко в первой игре на новой должности остановил победное шествие лидера чемпионата

У Руха новый директор. Клуб переманил еще одного специалиста Карпат
Футбол | 12.09.2024, 23:05
У Руха новый директор. Клуб переманил еще одного специалиста Карпат
У Руха новый директор. Клуб переманил еще одного специалиста Карпат
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо
Футбол | 13.09.2024, 09:01
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо
Израиль – Украина. Исторически удобный соперник на нейтральной территории
Теннис | 13.09.2024, 08:00
Израиль – Украина. Исторически удобный соперник на нейтральной территории
Израиль – Украина. Исторически удобный соперник на нейтральной территории
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
капець нашому чоловічому тенісу
Ответить
+5
Vovan78
Да, Сцичко дав жару! Молодець! Обісрався так обісрався!
Ответить
+5
Stan S.
Интересно, какие бюджеты у федерации. Может лучше купить дронов?
Ответить
+4
Anatolii23
Можна вже пакувати валізи і летіти з того Кіпру. Вже шансів жодних нема, Сачко програє і другий поєдинок 
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
sirjoga
А я вже давно пропонував зробити на сайті окрему стрічку для чоловічого тенісу з навою  "Щось, трохи схоже на теніс" 
Ответить
+3
Юрий Щербань
Эти постоянные чвары неиграют сильнейшие вот и результат Сачко позорник нафиг со сборной иди 
Ответить
+2
naverland
Позорники
Ответить
+2
Nostradamus
Сачко-очко
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Арсенал определился с судьбой Зинченко и еще трех игроков
Арсенал определился с судьбой Зинченко и еще трех игроков
13.09.2024, 00:10 2
Футбол
Россия лишилась первого места в медальном зачете Олимпиады-2014
Россия лишилась первого места в медальном зачете Олимпиады-2014
12.09.2024, 17:34 8
Биатлон
Зинченко может уйти из Арсенала. Его планируют обменять в топ-клуб Италии
Зинченко может уйти из Арсенала. Его планируют обменять в топ-клуб Италии
12.09.2024, 11:19 18
Футбол
Магучих рассказала, когда планирует завершить карьеру
Магучих рассказала, когда планирует завершить карьеру
12.09.2024, 20:25 3
Другие виды
Известный тренер рассказал, кто вернет сборную в нормальное состояние
Известный тренер рассказал, кто вернет сборную в нормальное состояние
12.09.2024, 09:57 8
Футбол
Сколько призовых заработала Свитолина перед досрочным завершением сезона
Сколько призовых заработала Свитолина перед досрочным завершением сезона
12.09.2024, 18:44 2
Теннис
Мерсер рассказал, кто был лучше: Владимир Кличко или Леннокс Льюис
Мерсер рассказал, кто был лучше: Владимир Кличко или Леннокс Льюис
12.09.2024, 08:45 2
Бокс
Они угробили клуб. Известно, кому Днепр-1 не собирается выплачивать долги
Они угробили клуб. Известно, кому Днепр-1 не собирается выплачивать долги
12.09.2024, 03:02 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем