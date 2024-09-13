Израиль – Украина – 2:0. Лидера разгромили. Сачко проиграл Цукерману
Виталий во втором поединке матче противостояния Кубка Дэвиса уступил в двух сетах
13 сентября стартовала матчевая встреча Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Израиля и Украины, которая проходит на хардовых кортах в Ларнаке, Кипр.
Вторыми на корт вышли Виталий Сачко (Украина, №386 ATP) и Даниэль Цукерман (Израиль, №508 АТР). Игра завершилась разгромным поражением украинца в двух сетах.
Кубок Дэвиса. Израиль – Украина
Даниэль Цукерман (Израиль) – Виталий Сачко (Украина) – 6:2, 6:2
Это была вторая встреча соперников. Цукерман сравнял счет в очных поединках, 1:1.
Ранее Александр Овчаренко уступил Ишаю Олиэлю в трех партиях. Таким образом, команда Израиля повела 2:0 перед вторым и последним игровым днем. 14 сентября запланировано три матча: Даниэль Цукерман / Рой Степанов – Илья Белобородько / Алексей Крутых, Ишай Олиэль – Виталий Сачко, Даниэль Цукерман – Александр Овчаренко.
Израиль – Украина – 2:0
- Ишай Олиэль – Александр Овчаренко – 0:6, 6:4, 6:4
- Даниэль Цукерман – Виталий Сачко – 6:2, 6:2
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